¿Qué pasa si no hago la VTV? Este es el valor de la multa en septiembre 2025







Descubrí el monto actualizado de esta infracción y cómo sacar un turno para no incumplirla antes de tiempo.

La multa por no hacer la VTV a tiempo tuvo un aumento del 1,9%. iprofesional.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un procedimiento en el que se controla el estado mecánico y la emisión de gases de un vehículo. Este se debe hacer periódicamente para mantener la seguridad vial y el funcionamiento del mismo, ya que de no realizarlo habrá consecuencias monetarias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La infracción por no mantener la VTV al día obtuvo un aumento del 11,9% recientemente. Este se aplicó para todo septiembre y octubre. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires explicó que el aumento se debe a la actualización de la Unidad Fija (UF), que es el valor de referencia en pesos que determina el costo de las multas.

Multa por no realizar la VTV: Cuánto cuesta En PBA, la multa por no tener al día la VTV puede costar entre 300 y 1.000 UF. Con la nueva actualización de montos, y teniendo en cuenta que la UF tiene un valor de $1.606 actualmente, los conductores que no respeten esta norma deberán pagar desde $481.800 hasta $1.606.000 inclusive.

vtv-verificacion-vtvjpg.webp

Cómo obtener un turno para la VTV VTV.JPG Prensa Ministerio de Transporte PBA

Para poder gestionar la VTV es necesario sacar un turno, para lo que los residentes de la provincia bonaerense deberán seguir una serie de pasos: Ingresar a portal.vtv.gba.gob.ar y completar con los datos correspondientes. En caso de ser la primera vez que se ingresa, se deberá registrar. Dirigirse a la sección “Mis Vehículos” y seleccionar la opción “Solicitar turno”. Elegir la zona para realizar el trámite, la planta de VTV más conveniente, fecha y horario para el turno. Confirmar el turno y descargar el comprobante. Montos de la VTV en septiembre 2025 VTV.jpg TV Pública Estos son los montos actuales de la VTV en la provincia de Buenos Aires, según el tipo de vehículo y con el impuesto IVA incluido: Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70

Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87

Vehículos Pesados más de 2.500 kg : $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79