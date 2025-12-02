Cómo reciclar las pilas gastadas en casa de manera simple y eficaz, según los expertos

Las pilas pueden ser reutilizadas con fines decorativos gracias a su forma cilíndrica y diseño metálico, si se manejan con precaución.

Varias personas acumulan pilas que no se usan, sin saber que mas allá de representar un riesgo ambiental , también pueden convertirse en un elemento muy útil para decorar el hogar .

Las pilas pueden ser reutilizadas con fines decorativos gracias a su forma cilíndrica y diseño metálico, si se manejan con precaución. Este objeto contiene materiales valiosos como zinc, manganeso y níquel , por lo que evitar tirarlas previene la contaminación del suelo y el agua . De esta manera, su reciclaje artístico ayuda a crear conciencia ambiental desde casa.

Sin embargo, es importante dejar en claro que si las pilas están sulfatadas, dañadas o con fugas, no deben reutilizarse para manualidades . Solo se debe emplear aquellas que estén en buen estado físico, aunque estén descargadas.

Hay una idea creativa y segura para transformarlas en un porta-lápices decorativo de estilo industrial. Es una reutilización ideal para escritorios, estanterías o talleres creativos.

10 a 15 pilas AA o AAA usadas (en buen estado, sin corrosión)

AA o AAA usadas (en buen estado, sin corrosión) Un tubo de cartón resistente (puede ser de papel aluminio o cocina)

Silicona caliente o pegamento epóxico

Pintura en spray o acrílica (colores metálicos, negro o cobre)

Base de madera o cartón grueso

Guantes y mascarilla (para manipular con seguridad)

Lija fina (opcional)

Barniz en spray (opcional, para sellado final)

lapicero pilas

Una vez con todos los materiales listos, se deben limpiar las pilas con un paño seco y asegurarse de que no tengan fugas ni corrosión. Si tienen etiquetas de marcas despegadas, se las puede quitar o lijarlas para dar un acabado más uniforme. Si no, se pueden pintar con spray metálico o pintura acrílica. Si se hace esto, es necesario dejarlas secar completamente antes de manipularlas.

Luego, se debe cortar el tubo de cartón a la altura deseada (unos 10-12 cm) y pegar las pilas verticalmente alrededor del tubo hasta cubrir toda su superficie. Esto creará una especie de “muro cilíndrico metálico”.

Por último, hay que pegar la base de cartón o madera en la parte inferior del tubo para formar el fondo del porta-lápices y asegurarse de que quede estable y centrado. Una vez armado y pintado, se puede aplicar barniz en spray para proteger y sellar el acabado.