Recibo de haberes para jubilados: cómo consultar tus liquidaciones desde mi ANSES

Jubilados y pensionados podrán consultar el recibo de haberes, de manera rápida y sencilla desde la app. Además, pueden revisar las liquidaciones históricas con los conceptos que integran cada uno de sus cobros.

La aplicación y el sitio de Mi ANSES permiten consultar las liquidaciones de jubilaciones y pensiones de manera digital.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recuerda a los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar su recibo de haberes, sin necesidad de acercarse a una oficina. La gestión está disponible a través de la aplicación de Mi ANSES y también desde el sitio web oficial del organismo.

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La herramienta permite acceder tanto al último recibo disponible como a las liquidaciones anteriores. De esta manera, los beneficiarios pueden revisar los distintos conceptos que integran cada cobro y llevar un registro de sus haberes.

Para ingresar es necesario contar con CUIL y la Clave de Seguridad Social . Una vez dentro del sistema, el documento puede consultarse, descargarse y enviarse al correo electrónico registrado para guardarlo o imprimirlo.

El principal requisito para utilizar la aplicación es contar con CUIL activo y la Clave de la Seguridad Social . Estos datos permiten acceder de manera segura a la información personal y previsional del titular.

La aplicación está disponible para teléfonos con sistemas operativos Android y Iphone. Luego de instalarla, el usuario debe ingresar sus datos de acceso para consultar las herramientas habilitadas.

Es importante no compartir la Clave de la Seguridad Social con otras personas. El acceso a Mi ANSES contiene información personal, por lo que se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales del organismo.

Paso a paso: cómo consultar tu recibo de haberes desde el celular

Una vez dentro de la aplicación, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde el menú principal podrá acceder a las diferentes prestaciones y consultas disponibles.

Para encontrar el comprobante, hay que seleccionar la opción "Jubilaciones" y luego ingresar en "Consultar recibos de haberes". Allí, aparecerá la información correspondiente a la última liquidación disponible.

Además, el sistema permite consultar los recibos anteriores. De esta manera, jubilados y pensionados pueden revisar el historial de liquidaciones y los conceptos incluidos en cada uno de los pagos.

Cómo guardar o enviar el recibo de sueldo por correo electrónico

Dentro de la sección donde se visualiza el recibo aparece la opción de descarga. Al seleccionarla, el usuario puede gestionar el envío del documento al correo electrónico que tenga registrado en ANSES.

Esta alternativa permite conservar una copia digital del recibo y utilizarla posteriormente si necesita presentarla para realizar algún trámite. También puede imprimirse una vez recibido el documento por correo.

Antes de utilizar esta función, conviene verificar que la dirección de correo electrónico registrada en el organismo está actualizada. Así se evita que el comprobante sea enviado a una cuenta que ya no se utiliza.

¿Cómo obtener el recibo de haberes desde la página web de ANSES?

Quienes prefieran realizar la consulta desde una computadora también pueden acceder al recibo a través del sitio oficial de ANSES. Para ello, deben ingresar a la sección Mi ANSES.

El sistema solicita los mismos datos de acceso: CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez iniciada la sesión, el titular puede buscar la opción correspondiente a jubilaciones y consultar sus recibos de haberes.

De esta manera, tanto en la app como en la página web ofrecen alternativas para revisar las liquidaciones sin realizar un trámite presencial. El documento tiene validez oficial y permite consultar de manera detallada los importes y conceptos de cada cobro.