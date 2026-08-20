Se vence la cuota mensual del monotributo: cómo ponerte al día con ARCA y evitar multas + Agregar ámbito en









El atraso en el pago genera intereses desde el día siguiente al vencimiento, pero ARCA permite consultar lo adeudado y cancelarlo con un pago electrónico.

Existen mecanismos oficiales de ARCA para abonar todo lo adeudado y evitar problemas. Pexels

Cumplir con la cuota mensual del monotributo es una de las obligaciones principales de quienes forman parte del régimen simplificado. Cuando el pago no se hace dentro del plazo establecido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registra automáticamente la deuda y empieza a sumar intereses sobre el monto pendiente.

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Si bien un atraso aislado no provoca la exclusión inmediata del régimen, tampoco desaparece con el paso del tiempo. Para regularizar la situación, el contribuyente puede revisar los períodos impagos, conocer los intereses acumulados y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde los servicios disponibles con Clave Fiscal.

Lo que empieza con una deuda, puede transformarse en algo más grave, como multas o sanciones. Pexels Calendario de ARCA: hasta qué día se puede abonar la cuota mensual del monotributo El vencimiento habitual del Monotributo es el día 20 de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado, el plazo se pasa hasta el primer día hábil siguiente. La obligación alcanza a todas las categorías, desde la A hasta la K, y la cuota reúne tres componentes:

Impuesto integrado

Aporte jubilatorio

Obra social Una vez superada la fecha límite sin registrar el pago, ARCA empieza a calcular intereses resarcitorios diarios desde el día siguiente. El atraso también puede derivar con el tiempo en otras consecuencias, como dificultades para obtener determinados certificados fiscales, intimaciones del organismo y la incorporación de la obligación a mecanismos de regularización o procedimientos posteriores de cobro.

La situación se vuelve más seria cuando se acumulan 10 períodos mensuales consecutivos sin pagar, ya que en ese caso, ARCA puede disponer la baja de oficio del contribuyente. La medida puede impedir la emisión de comprobantes como monotributista, interrumpir los aportes previsionales y generar inconvenientes con la cobertura de obra social. Además, tanto el capital como los intereses continúan pendientes.

Para evitar llegar a ese punto, los contribuyentes pueden consultar periódicamente el servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Ahí aparecen los pagos registrados, períodos pendientes, intereses, saldos a favor y la imputación correspondiente a cada obligación. Hay que tener en cuenta que algunas operaciones pueden tardar en verse reflejadas según el medio elegido y los tiempos de conciliación bancaria. ARCA ofrece herramientas para que los contribuyentes regularicen su situación. Pexels Generación de VEP e intereses: el paso a paso para regularizar la deuda Quien detecte una cuota vencida puede ponerse al día de manera electrónica desde los sistemas de ARCA. El primer paso consiste en conocer exactamente cuánto se debe, ya que al capital original se le tendrá que agregar los intereses acumulados desde el vencimiento. El procedimiento es el siguiente: Ingresar a la página de ARCA con CUIT y Clave Fiscal

con CUIT y Clave Fiscal Acceder a “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” o “Presentación de DDJJ y Pagos”

Elegir el período que permanece impago

Consultar el capital adeudado y los intereses generados

Generar el Volante Electrónico de Pago

Elegir uno de los medios habilitados

Confirmar la operación El VEP puede cancelarse con cualquiera de las alternativas disponibles, que incluyen home banking, transferencias electrónicas, códigos QR, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático, según corresponda. Estos volantes tienen una vigencia determinada, por lo que si el contribuyente genera uno y no lo paga antes de que venza, va a tener que crear otro para que el sistema vuelva a calcular los intereses actualizados. Los monotributistas de todas las categorías tienen que pagar sus obligaciones a través de canales electrónicos, ya que el pago presencial está reservado para determinados grupos, como inscriptos en el Monotributo Social, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos. También existe la posibilidad de adherir la cuota mensual al débito automático desde la aplicación ARCA Móvil para reducir el riesgo de olvidar futuros vencimientos. Después de cancelar la deuda, lo mejor es volver a CCMA y comprobar que el pago haya sido correctamente registrado e imputado al período correspondiente.

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