Más del 80% de los directores latinoamericanos acepta que la geopolítica es decisiva para el porvenir de las empresas

Un estudio advirtió que el contexto internacional dejó de ser un factor externo para convertirse en una variable estructural de la estrategia empresaria.

El trabajo fue presentado en el Global Corporate Governance & Latin American Directors Summit Argentina 2026, organizado por IGEP en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Más del 80% de los directores latinoamericanos reconoce que la geopolítica es decisiva para el futuro de las empresas, según un estudio regional presentado por Sandra Guerra, socia fundadora de Better Governance y miembro fundador del Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, durante el Global Corporate Governance & Latin American Directors Summit Argentina 2026. El encuentro fue organizado por el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

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La información surge del estudio “El consejo de administración y el contexto geopolítico: un análisis comparativo entre países latinoamericanos (2026)”, elaborado por Better Governance y el IBGC. El trabajo parte de una premisa central: la gobernanza corporativa ya no debe limitarse al cumplimiento formal, sino adecuarse al propósito de cada organización, bajo el concepto de “fit for purpose”, es decir, una gobernanza diseñada según las necesidades, riesgos y objetivos concretos de cada empresa.

El informe sostiene que la gobernanza debe estar al servicio de la creación de valor, especialmente en entornos de mayor complejidad. En ese marco, la geopolítica pasó de ser un tema periférico a convertirse en una variable estructurante para los directorios.

El estudio advierte que las tensiones entre países, los cambios en las relaciones comerciales internacionales, los conflictos regionales, la reconfiguración de cadenas de suministro y la aparición de nuevas barreras regulatorias modifican de manera significativa el escenario en el que operan las compañías.

La simultaneidad de estos fenómenos, su interdependencia y la velocidad con la que impactan sobre los negocios elevan la exigencia sobre los consejos de administración. En la práctica, esto implica que los directorios deben ampliar el alcance de su análisis e incorporar dinámicas externas que antes solían quedar fuera del perímetro operativo de la empresa.

Federico Pinedo, secretario de Estado, embajador y sherpa del presidente argentino ante el G20, enmarcó esa discusión durante su discurso inaugural sobre el rol de la Argentina en ese foro. Según planteó, la agenda global pasa por tres ejes: la inteligencia artificial y su regulación, la abundancia de energía para abastecer los centros de datos de IA y los conflictos de comercio.

“Estamos en proceso de rebalanceo de poder, pero no sabemos cuáles van a ser las reglas”, sostuvo Pinedo.

Riesgos, oportunidades y brechas de implementación

El informe presentado en el GNDI señala que la geopolítica no introduce solamente riesgos. También redefine límites competitivos y puede abrir oportunidades de reposicionamiento para las compañías.

Los cambios políticos y comerciales pueden afectar decisiones de inversión, expansión internacional, abastecimiento, cadenas de suministro y estrategias de mercado. Por eso, las empresas necesitan revisar supuestos, construir escenarios y revalidar sus planes de mediano y largo plazo.

Viviana Alva Hart, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina, sostuvo que América Latina tiene una oportunidad para atraer inversión y transformarla en crecimiento, empleo y competitividad. Sin embargo, advirtió que no alcanza con tener buenos proyectos.

“Los inversores necesitan empresas sólidas, reglas claras y confianza. Y ahí la buena gobernanza corporativa hace una diferencia concreta, porque mejora la toma de decisiones, fortalece la gestión de riesgos y facilita el acceso a capital”, afirmó.

El estudio reconoce que existe conciencia sobre la importancia del tema, pero también marca brechas en su implementación. Entre los puntos pendientes aparece la necesidad de formalizar mejor la gestión de riesgos, fortalecer los mecanismos de decisión y asegurar que los directorios cuenten con información relevante, oportuna y accionable.

Gobernanza “fit for purpose”

La propuesta de gobernanza “fit for purpose” apunta a evitar soluciones genéricas. Según el enfoque presentado, los modelos de gobierno deben ajustarse a la complejidad del entorno, al propósito de la organización y al contexto estratégico en el que opera cada empresa.

Esto implica revisar competencias del directorio, mejorar los flujos de información, fortalecer estructuras de apoyo y alinear la estrategia con escenarios razonables, en un contexto donde las variables externas pueden cambiar con rapidez.

El mensaje central es que entender el entorno ya no alcanza. Las compañías necesitan capacidad organizacional para incorporar esas señales en decisiones, procesos y controles.

América Latina ante una agenda global

Durante el discurso de bienvenida, Santiago Gallichio, presidente de IGEP, subrayó que la conversación sobre gobierno corporativo ya no puede ignorar los grandes motores del presente: geopolítica, tecnología e inteligencia artificial.

Gallichio sostuvo que estos temas no representan un ingreso marginal en la agenda de los directorios, sino un componente central. También planteó que América Latina debe aprovechar la atención global del momento para desarrollar negocios y fortalecer institucionalmente a sus países.

El titular de IGEP destacó una mirada relativamente favorable para la región. Mientras otras zonas enfrentan guerras, migraciones forzadas o tensiones económicas más severas, América Latina aparece con oportunidades por su estabilidad relativa, sus recursos naturales, el predominio de regímenes democráticos y el interés externo en consolidar el hemisferio occidental y profundizar procesos como el nearshoring.

De la percepción a la acción

La evidencia presentada por Guerra y el IBGC coloca el foco en un desafío concreto para los directorios: transformar la percepción sobre el peso de la geopolítica en decisiones consistentes.

Cuando más del 80% de los directores reconoce que la geopolítica es central para el porvenir de las empresas, el paso siguiente es institucionalizar esa mirada dentro de la gobernanza. Eso supone pasar del diagnóstico a la planificación, incorporar escenarios externos en la estrategia y mejorar la gestión de riesgos.

El mensaje para las empresas latinoamericanas es que la gobernanza corporativa debe evolucionar hacia modelos más dinámicos, capaces de anticipar impactos, proteger valor y sostener decisiones de largo plazo aun en contextos cambiantes.

De la primera jornada del GNDI participaron, entre otros, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Mark Rigotti, presidente de GNDI; Federico Pinedo, representante argentino ante el G20; y Viviana Alva Hart, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina.

Con el encuentro, IGEP busca consolidar un espacio regional y global de intercambio sobre mejores prácticas de gobernanza. La discusión de fondo ya no pasa únicamente por la transparencia o el cumplimiento, sino por la capacidad de los directorios de leer el mundo y traducir sus cambios en decisiones empresarias.