Aumento AUH de ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra y nuevos montos confirmados

La actualización del mes alcanza también a la asignación para hijos con discapacidad y mantiene el esquema de retención mensual.

Con el aumento del 2,11%, septiembre va a llevar la AUH a $123.221,55 por hijo y a $401.226,62 en los casos de discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en septiembre un aumento del 2,11% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la inflación registrada en julio. Con la actualización, el monto total de la prestación va a pasar a $123.221,55 por hijo , mientras que la AUH destinada a hijos con discapacidad va a alcanzar los $401.226,62.

El incremento se aplica de manera automática y surge de la fórmula de movilidad que usa ANSES para actualizar las asignaciones todos los meses. En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,1%, pero el cálculo toma el valor con dos decimales, por lo que el aumento para septiembre queda en 2,11%.

La AUH va a aumentar 2,11% en septiembre. Con la actualización, el valor total pasa de $120.678,40, correspondiente a agosto, a $123.221,55 desde el noveno mes del año . La misma variación alcanza a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y a la Asignación por Embarazo . Los titulares van a percibir el nuevo valor a partir del calendario de septiembre.

La prestación está destinada a madres, padres o titulares que conviven con chicos menores de 18 años En el caso de la AUH por discapacidad, no existe el límite de edad aplicable a la asignación común, siempre que se acredite la condición correspondiente. Según los datos difundidos por ANSES, la AUH alcanza actualmente a unos 2,5 millones de familias y llega a alrededor de 4,3 millones de chicos y adolescentes.

El valor informado para septiembre es de $123.221,55 por hijo, en el caso de la AUH general. Para quienes tienen un hijo con discapacidad, el monto total será de $401.226,62 . La diferencia se debe a la modalidad de cada prestación. Sin embargo, esos valores no son los que se depositan todos los meses. ANSES abona de manera mensual el 80% de la asignación y retiene el 20% restante.

Por cada hijo de la AUH general, el pago mensual de septiembre va a ser de aproximadamente $98.577,24, mientras que $24.644,31 quedan retenidos. Para la AUH con discapacidad, el depósito mensual será de $320.981,30, con una retención de $80.245,32. El dinero retenido se acumula y se paga posteriormente cuando el titular acredita el cumplimiento de los controles exigidos.

¿Cuánto se retiene del total y cómo cobrar el 20% acumulado?

El 20% retenido no se pierde. Se acumula durante el año y puede cobrarse cuando se presenta la Libreta AUH. El trámite es obligatorio para acceder a ese complemento y permite informar el cumplimiento de las condiciones de salud y educación.

La presentación de la Libreta correspondiente al año anterior habilita el cobro del complemento acumulado. El trámite puede hacerse desde Mi ANSES y, dependiendo de la fecha en que se presente, el pago puede demorar alrededor de 60 días.

Cómo presentar la Libreta AUH en Mi ANSES

El trámite empieza en Mi ANSES. Una vez en la plataforma, hay que ingresar a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”. Ahí se puede consultar qué información falta completar para cada menor. Cuando falta alguna acreditación, el sistema permite generar la Libreta correspondiente. El formulario debe ser completado por la escuela y el centro de salud, según el requisito pendiente. Una vez firmado, se carga nuevamente en Mi ANSES.

El único formulario válido para la presentación online es el que se genera desde la propia plataforma. ANSES también permite consultar el estado de las asignaciones desde Mi ANSES, dentro de “Hijos” y “Mis Asignaciones”. Ahí se pueden revisar los montos recibidos y detectar si existe alguna suspensión o inconveniente con la prestación.

Calendario de pagos de ANSES para septiembre 2026

El cronograma anual de ANSES ya contempla las fechas previstas para septiembre. Para la AUH, los pagos se distribuyen según el último número del DNI y empiezan el 8 de septiembre. Para conocer el lugar exacto de cobro y verificar la fecha asociada a cada beneficio, ANSES permite consultar la información individual desde su plataforma oficial. Las fechas previstas son: