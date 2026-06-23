Quién era Guadalupe Merlos, la joven de 18 años que murió atropellada por un colectivo en Mar del Plata + Agregar ámbito en









La adolescente fue la única víctima fatal del accidente ocurrido frente a la rambla marplatense. Vivía en el barrio Lomas de Golf y su muerte generó conmoción entre familiares y allegados.

Guadalupe Merlos tenía 18 años y murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata.

Guadalupe Oriana Merlos, de 18 años, fue identificada como la joven que murió luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 532 en Mar del Plata. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la zona de la rambla, cerca del skate park, donde la unidad perdió el control, subió a la vereda y embistió a varias personas.

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La adolescente vivía en el barrio Lomas de Golf y se convirtió en la única víctima fatal del siniestro que conmocionó a la ciudad balnearia. Tras el accidente, su familia fue notificada de la muerte, mientras que los equipos de emergencia asistieron a los heridos y desplegaron un amplio operativo en la zona.

En redes sociales, allegados a Guadalupe la despidieron con mensajes de dolor y sorpresa por lo ocurrido. “Qué injusta es la vida, qué triste noticia. Hermosa Guadi. Toda una vida por vivir”, escribió una persona cercana a la joven en una publicación de Instagram.

Mar del Plata Colectivo 2 El accidente ocurrió en la zona del skate park, uno de los puntos más concurridos de la rambla marplatense.

Cómo fue el accidente en Mar del Plata El siniestro ocurrió cuando un colectivo de la línea 532 circulaba por Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín. Según las primeras informaciones, la unidad se desvió de la zona de circulación, subió a la dársena de transporte público y terminó atropellando a peatones que se encontraban en la vereda.

Bomberos, Defensa Civil, Policía y personal del SAME trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas. Además de la muerte de Guadalupe Merlos, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde algunas continuaban internadas. Accidente Colectivo Mar del Plata La principal hipótesis que se investiga apunta a un desperfecto mecánico en el colectivo, presuntamente vinculado con una falla en la dirección. El chofer fue demorado y declaró ante la Justicia, mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó que la unidad perdiera el control. El hecho ocurrió en una zona de alta circulación peatonal y de transporte público, frente a uno de los sectores más concurridos de Mar del Plata. Por allí pasan varias líneas de colectivos y, a pocos metros, funciona un skate park al que suelen concurrir niños y adolescentes durante la tarde.