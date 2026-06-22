Tragedia en Mar del Plata: un muerto y un herido grave luego de que un colectivo se subiera a la vereda + Agregar ámbito en









Una unidad de la línea 532 se subió a la vereda en la zona del skate park y atropelló a varias personas. La víctima fatal fue confirmada por las autoridades y otro herido permanece internado en estado crítico.

Mar del Plata: un colectivo de la línea 532 perdió el control y arrolló a varias personas en la zona del skate park, dejando un saldo de un muerto y un herido grave.

Un trágico accidente ocurrió este lunes por la tarde en Mar del Plata, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda en la zona del skate park y arrolló a varias personas. Como consecuencia del siniestro, al menos una persona murió y otra quedó gravemente herida.

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El hecho generó un amplio despliegue de emergencia con la participación de Bomberos, Defensa Civil, Policía y personal del SAME, que trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos centros de salud.

Colectivo choque Mar de Plata Bomberos, Defensa Civil, Policía y SAME trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y trasladar a los heridos.

Según informó el medio local 0223, además de la víctima fatal, una segunda persona sufrió lesiones de extrema gravedad y pelea por su vida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Otras personas resultaron con heridas de distinta consideración.

Cómo se produjo el accidente De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el colectivo habría perdido el control presuntamente por una falla en la dirección, lo que provocó que terminara sobre la vereda e impactara contra quienes aguardaban la llegada de otras unidades.

Tras el impacto, varias víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo, mientras que otras sufrieron golpes y traumatismos de diferente gravedad. Los equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar a las personas atrapadas y brindarles asistencia médica. Colectivo choque Mar de Plata Una persona se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos. Las primeras informaciones indicaron que al menos una persona falleció producto del atropello, mientras que otra permanece internada en estado crítico. Las autoridades avanzan con las pericias para determinar las causas exactas que desencadenaron el dramático accidente.