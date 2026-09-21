Una peluquera pagó $14 millones por una "limpieza espiritual", la estafaron y se suicidió: el fiscal pidió llevar a juicio a tres mujeres

El fiscal de la UFI 19 pidió elevar a juicio la causa por la estafa a una peluquera que entregó sus ahorros bajo la promesa de una “limpieza energética”. Tres mujeres están acusadas de apoderarse de $14 millones y fueron señaladas como coautoras del hecho.

El fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, solicitó elevar a juicio la causa por la estafa a una peluquera que entregó sus ahorros bajo la promesa de una “limpieza energética” . Las tres acusadas quedaron señaladas como coautoras del hecho.

La investigación sostiene que Marta Noemí Mitrovich, María Silvia Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich se apoderaron de $14 millones pertenecientes a Merlin Emilda Díaz Silva y su pareja, Lewis Joel Celestino Lupa. El dinero fue entregado en una peluquería de Ingeniero Budge con la promesa de que sería “bendecido” y posteriormente devuelto.

Según informó TN, el requerimiento fiscal sostiene que las tres mujeres deberán ser juzgadas por el hecho ocurrido el 20 de enero de este año. La acusación señala que el dinero fue entregado en efectivo en el local ubicado en Olimpo y San Juan, luego de que dos de las imputadas se presentaran como clientas y convencieran a la dueña de que había sido víctima de un supuesto “trabajo malicioso”.

De acuerdo con la investigación, el contacto comenzó el 15 de enero, cuando María Silvia Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich llegaron al comercio y plantearon que sobre la propietaria pesaba una supuesta energía negativa . En ese contexto, ofrecieron realizar una “limpieza energética” para solucionar el problema.

Días más tarde regresaron al local. Allí, Díaz Silva les entregó los $14 millones con la condición de que el dinero fuera “bendecido” y luego restituido . Sin embargo, según la acusación, las mujeres nunca devolvieron la suma.

Esa misma noche, la peluquera ingirió ácido muriático. Fue trasladada al Hospital Allende, donde murió como consecuencia de un cuadro de acidosis metabólica severa.

Antes de morir, Díaz Silva dejó una nota en la que escribió: “Me robaron mi plata”. También envió numerosos mensajes y realizó más de 25 llamadas a Marta Mitrovich, a quien le reclamó la devolución del dinero y le advirtió que se quitaría la vida.

En uno de los audios, la imputada le respondió: “Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema… yo te voy a llevar la plata”.

Las pruebas y el pedido de prisión preventiva

Las cámaras de seguridad de la peluquería registraron las visitas de las tres mujeres. La empleada del local, Verónica Benítez, también declaró sobre el comportamiento de las acusadas y señaló que se desplazaban con familiaridad por el comercio, se sentaban detrás del mostrador y llevaban a la dueña hacia el fondo.

Por su parte, Celestino Lupa relató que el 19 de enero su pareja le pidió que se retirara de la vivienda porque iba a recibir a una visitante. Al día siguiente, según su declaración, la encontró desvanecida y sangrando.

Marta Mitrovich permaneció prófuga durante siete meses hasta que fue detenida en Orán, Salta. De acuerdo con el fiscal, al momento de su arresto llevaba documentación ajena y estaba involucrada en otro engaño de características similares. Además, registra antecedentes por hechos semejantes.

Durante su descargo, Mitrovich reconoció haber “adivinado la suerte” y haber influido en el ánimo de la víctima, aunque negó haberse quedado con el dinero. Las otras dos acusadas sostuvieron que sus visitas al local estuvieron relacionadas con servicios de uñas o tintura.

Para Torrigino, esas explicaciones no resultan creíbles y contradicen elementos incorporados al expediente, entre ellos las filmaciones, los mensajes intercambiados y la nota escrita por Díaz Silva.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que la prueba reunida permite acreditar, con el grado de certeza correspondiente a esta etapa, la existencia del hecho y la responsabilidad penal de las acusadas.

El Ministerio Público calificó el caso como estafa en carácter de coautoría. Además, solicitó que la detención de Marta Mitrovich sea convertida en prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. También pidió el embargo de sus bienes, su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense y que se concrete la elevación a juicio de la causa respecto de las otras dos imputadas.