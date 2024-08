Quién es la persona más vieja del mundo y cuánto le falta para romper el récord

Madre de tres hijos, la japonesa nació el año en que se envió por primera vez un mensaje de radio a larga distancia desde la Torre Eiffel. Durante la Segunda Guerra Mundial, Itooka reemplazó a su marido en la dirección de una fábrica textil en Corea del Sur y más tarde, tras la muerte de su pareja, vivió sola en la prefectura de Nara, al oeste de Japón.

Allí se hizo aficionada al alpinismo y, a sus 70 años, disfrutaba mucho escalar montañas. Entre sus hazañas, ostenta haber escalado en dos oportunidades el monte Ontake, de 3067 metros, con zapatillas normales, en lugar de botas de montaña.

A sus 100 años, Itooka subió los largos escalones de piedra del Santuario Ashya sin bastón y ofreció su adoración al mismo. Su último reconocimiento llegó en 2018, cuando recibió el título de "supercentenario" que se otorga a aquellas personas que superan la barrera de los 110 años.

El récord de longevidad en la historia humana es propiedad de Jeanne Calment, de Francia, quien falleció en 1997 a la edad de 122 años y 164 días. En segundo lugar se encuentra Kane Tanaka de Japón, que vivió 119 años y 107 días.

La muerte de la persona más vieja del mundo

La persona más vieja del mundo, la española María Branyas Morera, murió el pasado martes a los 117 años . Su familia informó que el deceso fue "mientras dormía, tranquila y sin dolor".

"María Branyas nos ha dejado", escribió su familia en la cuenta de la red social X de la mujer. "Ha muerto como quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor", detallaron.

María Branyas 2.jpg María Brayans falleció a sus 117 años. X @MariaBranyas112

La familia afirmó que Branyas les dijo "un día me iré de aquí. No volveré a probar el café, ni a comer yogur (...) Y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá acabado".

Por medio de esa misma cuenta, Branyas anticipó el lunes que veía cercano el momento de la muerte. "Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufráis por mí. Allí donde vaya seré feliz", afirmó la mujer.

Quien fuera la persona más longeva del planeta sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918 - conocida como la gripe española-, a dos guerras mundiales, a la Guerra Civil española y al COVID, que contrajo poco después de cumplir 113 años en 2020, y del que, a pesar de su edad, se recuperó totalmente a los pocos días.

Branyas nació en San Francisco, Estados Unidos el 4 de marzo de 1907, poco después de que su familia catalana se trasladara a Estados Unidos desde México. Sin embargo, en 1915 decidieron regresar a su España natal, en plena Primera Guerra Mundial.

Algunos años después de su regreso, María se caso con un medico. La pareja de españoles vivieron juntos 4 décadas, hasta que el marido de Brayans falleció a los 72 años. En total, tuvieron tres hijos, once nietos y numerosos bisnietos.

Su longevidad sorprendió a la ciencia a tal punto que un equipo de la Universidad de Barcelona estudió su ADN para tratar de determinar las razones detrás de este hecho. En octubre de 2023 uno de los investigadores, Manel Esteller, declaró al diario español ABC que se sorprendía por "el buen estado de la mujer".