Quién es Paola Espíndola, la argentina apuñalada por su pareja en Italia

La joven de 23 años fue atacada en un hotel del país europeo y escapó arrojándose por las escaleras. Por el momento, permanece internada.

Paola Espíndola fue víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, Alejo Grisetti, con quien se encontraba de viaje en Italia. La argentina, de 24 años, permanece internada y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Ambos argentinos se encontraban trabajando en un hotel en Italia, a donde fueron a "probar suerte". Grisetti fue detenido y está imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Espíndola, de 23 años de edad, es oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, al igual que el atacante. Ambos se mudaron a Italia el pasado 28 de enero para construir su vida juntos en Europa, con quien se casó.

En noviembre de este año, ambos comenzaron a trabajar en un complejo hotelero, ubicado en Campo Carlo Magno , en los Alpes italianos.

La carrera laboral de Espíndola comenzó en Argentina, donde trabajó en un centro estético ubicado en el barrio porteño de Mataderos, aunque finalmente emigró a Italia para "probar suerte".

Durante una entrevista radial, la hermana de la víctima, Maira, detalló que al principio todo se veía bien en la pareja: "Se casaron incluso. Siempre se mostraron felices”. Sin embargo, agregó que "a las dos semanas de llegar, él empezó con los golpes”.

“Ella no pudo escapar. Tenía el control de su celular. Los mensajes que recibimos durante todo este tiempo eran de él”, afirmó y subrayó que Paola quería salir de la situación pero "estaban en un pueblo tan chiquito que no había forma”.

El intento de femicidio

El ataque ocurrió de manera sorpresiva y con extrema violencia. Según reconstruyó la hermana de la víctima, el agresor sorprendió a la joven por detrás y comenzó a apuñalarla sin mediar palabra. “La agarró por la espalda y le dio una primera puñalada en el pecho. El resto de las puñaladas fueron en los brazos y espalda”.

A pesar de estar gravemente herida y cubierta de sangre, la joven logró escapar del lugar. Bajó un piso por la escalera y, al llegar al siguiente nivel, se arrojó al vacío en un intento por salvar su vida. “Ella sale corriendo por las escaleras. Siempre estuvo consciente”, detalló su hermana.

El personal del hotel activó de inmediato el protocolo de emergencia y dio aviso a la policía y a los servicios sanitarios. En cuestión de minutos, efectivos de la comisaría de Madonna di Campiglio arribaron al lugar y dispusieron el traslado de Espíndola en helicóptero al hospital Santa Chiara, de Trento, donde fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia.

El parte médico dio cuenta de la gravedad de las lesiones. “En este momento, Pao está siendo operada de la mano derecha por una puñalada que le cortó un tendón. Se encuentra fuera de peligro. Es un milagro. Los médicos no lo pueden explicar”, señaló Maira el pasado miércoles . Y detalló la magnitud del ataque: “Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado que le funciona y una escápula quebrada”.

El agresor, en tanto, también fue trasladado al mismo centro de salud, aunque con heridas leves. Según indicó la hermana de la víctima, un testigo aseguró que "se autolesionó". “Solamente le dieron tres puntos en el abdomen”, completó. Tras recibir el alta médica, el joven quedó detenido y fue imputado por el delito de tentativa de homicidio.