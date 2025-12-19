Una joven argentina fue apuñalada por su pareja en un hotel de Italia

Ambos viajaron al país hace un año "a probar suerte". La joven fue atacada 20 veces en un hotel en el que trabajan y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Una joven argentina de 23 años fue apuñalada por su pareja en un hotel de Italia y escapó tirándose por las escaleras. Ambos habían sido contratados para trabajar durante el invierno y ella permanece internada.

Se trata de Paola Espíndola , quien fue apuñalada 20 veces por su pareja Alejo Grisetti (25). El ataque ocurrió el pasado 10 de diciembre en un establecimiento ubicado en Campo Carlo Magno , en los Alpes italianos, dentro de la provincia de Trento .

“La agarró por la espalda y le dio una primera puñalada en el pecho ”, relató la hermana de la víctima, Maira, el miércoles en diálogo con Radio Net. Luego, agregó que “el resto de las puñaladas fueron en los brazos y espalda”.

Herida y ensangrentada, la joven logró huir bajando un piso caminando y al siguiente se arrojó al vacío: “Ella sale corriendo por las escaleras. Siempre estuvo consciente”, explicó su hermana.

Personal del hotel dio aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia. En minutos, efectivos de la comisaría de Madonna di Campiglio llegaron al lugar y Espíndola fue trasladada en helicóptero al hospital Santa Chiara, de Trento, donde fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

paola espindola Personal del hotel dio aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia. Gentileza: La Nación

“En este momento, Pao está siendo operada de la mano derecha por una puñalada que le cortó un tendón. Se encuentra fuera de peligro. Es un milagro. Los médicos no lo pueden explicar”, señaló Maira y detalló: “Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado que le funciona y una escápula quebrada”.

Por su lado, el agresor fue trasladado al mismo hospital por heridas leves y la hermana de la víctima señaló que "se autolesionó" según un testigo: "Solamente le dieron tres puntos en el abdomen”, completó la mujer. Luego de recibir el alta, el joven fue detenido e imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Cómo llegó la pareja a Italia

Durante la entrevista radial, la hermana de la víctima detalló que ambos se fueron a "probar suerte" al país hace un año y que todo se veía bien: "Se casaron incluso. Siempre se mostraron felices”. Sin embargo, agregó que "a las dos semanas de llegar, él empezó con los golpes”.

“Ella no pudo escapar. Tenía el control de su celular. Los mensajes que recibimos durante todo este tiempo eran de él”, afirmó y subrayó que Paola quería salir de la situación pero "estaban en un pueblo tan chiquito que no había forma”.

Maira reveló que su hermana pidió ayuda días antes del ataque y que desde el hotel acordaron trasladar a Grisetti a otro establecimiento: “Quedaron en eso el martes pasado. El miércoles, pensando que él ya no estaba, Paola salió a trabajar y esta persona estaba escondida, esperándola para atacarla”.

La hermana de la víctima viajó de urgencia a Italia tras recibir la noticia. “Me llamaron diciendo que Alejo había apuñalado a Paola y no se sabía si ella estaba con vida o no. Salí corriendo del trabajo”, recordó.