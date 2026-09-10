Todos los trámites de ANSES que podés resolver por Internet

El organismo permite realizar desde la web y la app distintos trámites sin ir a una oficina, desde asignaciones hasta cambios de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó distintas alternativas para que los beneficiarios puedan resolver gestiones de manera remota. Las opciones están disponibles a través de la página oficial del organismo, Atención Virtual y la aplicación Mi ANSES .

Para utilizar estos canales digitales, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social , herramientas que permiten validar la identidad del usuario. De esta manera, los trámites pueden iniciarse desde una computadora o un celular, sin necesidad de acudir personalmente a una sede.

Entre las gestiones que pueden realizarse de forma online, se encuentran distintas asignaciones familiares y prestaciones especiales . Los usuarios pueden iniciar solicitudes vinculadas con la Asignación por Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Matrimonio y Nacimiento o Adopción .

El sistema también permite acceder al recibo de haberes de manera directa. Esta alternativa facilita la consulta de información vinculada con los pagos y evita tener que trasladarse hasta una oficina para obtener documentación disponible en los canales digitales.

Además, ANSES contempla la posibilidad de gestionar la autorización para percibir la Asignación por Hijo con Discapacidad . De acuerdo con el tipo de prestación, el organismo puede requerir documentación complementaria para completar el proceso.

Solicitud de prestación por desempleo y pensiones

Los trabajadores que quedaron sin empleo también cuentan con opciones para iniciar sus gestiones a distancia. La prestación por desempleo puede solicitarse mediante los canales digitales, tanto para empleados en relación de dependencia, como para trabajadores de la construcción.

Otra de las alternativas disponibles es el inicio de la Pensión No Contributiva por Invalidez. Este trámite permite presentar la solicitud sin concurrir inicialmente a una dependencia, aunque la gestión puede requerir instancias adicionales, según cada situación.

La posibilidad de comenzar estos procesos por Internet permite reducir la necesidad de atención presencial y centralizar parte de la documentación mediante las plataformas del organismo. Los usuarios deben ingresar con sus credenciales de seguridad social para acceder a las opciones habilitadas.

Modificación de obra social y lugar de cobro

Los canales digitales de ANSES también permiten realizar modificaciones relacionadas con la cobertura de salud y el cobro de prestaciones. Entre ellas se encuentra el cambio de obra social para trabajadores activos, una gestión que puede iniciarse de manera remota.

Los beneficiarios también pueden solicitar la modificación del medio de pago de jubilaciones y pensiones. Del mismo modo, existe la posibilidad de seleccionar el mecanismo de cobro correspondiente a determinadas asignaciones y programas sociales.

Estas herramientas permiten mantener actualizada la información asociada a los beneficios sin concurrir necesariamente a una oficina. Antes de iniciar una modificación, es conveniente revisar que los datos personales y laborales registrados en ANSES sean correctos.

Certificados escolares y autorizaciones por discapacidad

Dentro de los trámites disponibles por Internet también figura la gestión del certificado escolar. Este documento puede tramitarse mediante los canales digitales habilitados por el organismo, de acuerdo con las condiciones correspondientes a cada prestación.

Otra gestión disponible es la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad. La solicitud puede iniciarse de forma remota y ANSES puede requerir documentación específica para acreditar el derecho al beneficio.

Si el trámite buscado no está habilitado online o requiere una instancia presencial, será necesario solicitar un turno. El usuario puede seleccionar la oficina de ANSES a la que desea concurrir entre las distintas sedes disponibles en el país, sin que necesariamente deba elegir la correspondiente a su domicilio registrado.