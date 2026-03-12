Quiénes son los jubilados de ANSES que perdieron el bono de $70.000 esta semana

Un adicional que se deposita junto con el haber mensual y forma parte del esquema de asistencia.

Las jubilaciones que superan el ingreso mínimo se abonan durante la segunda parte del calendario mensual establecido por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la continuidad del pago del refuerzo previsional destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. En ese contexto, muchos beneficiarios observaron diferencias en el monto recibido este mes. El refuerzo previsional se mantiene en marzo, aunque el pago completo del bono de $70.000 está limitado a quienes perciben la jubilación mínima.

La medida establece un sistema escalonado que modifica el monto según el ingreso del beneficiario . De esta manera, algunos jubilados reciben el adicional completo, otros perciben un monto reducido y un tercer grupo deja de cobrarlo al superar el límite establecido por el organismo previsional. El esquema del bono provoca que, cuando el haber mensual supera el mínimo, el monto del refuerzo disminuya hasta desaparecer por completo.

Las jubilaciones y pensiones tuvieron una actualización durante marzo mediante la fórmula de movilidad que ajusta los haberes en base a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos . Este mecanismo impacta sobre todas las prestaciones del sistema previsional.

Actualmente los valores de referencia del sistema previsional quedan establecidos de la siguiente manera:

El ingreso final depende del tipo de prestación que perciba cada beneficiario y de si corresponde o no el pago del refuerzo extraordinario . Luego de la actualización aplicada en marzo, el haber mínimo previsional quedó fijado en $369.600,88 según los datos oficiales del organismo.

El refuerzo también impacta en otras prestaciones previsionales que administra ANSES, ya que el adicional se deposita junto con el haber mensual cuando el ingreso del titular se encuentra dentro del rango definido por el programa.

Los valores aproximados en estos casos quedan de la siguiente forma:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680 con el refuerzo

Pensiones No Contributivas: $328.720 con el adicional incluido

Quiénes acceden el bono completo y quiénes parcial

El objetivo del refuerzo previsional es reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos dentro del sistema jubilatorio. Por esa razón, el pago del adicional no se distribuye de la misma manera entre todos los beneficiarios.

Los grupos que reciben el bono completo son los siguientes:

Jubilados que perciben el haber mínimo

Titulares de Pensiones No Contributivas

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El calendario de pagos del organismo previsional se organiza según la terminación del DNI, de acuerdo al siguiente esquema:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de marzo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)