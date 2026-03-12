SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de marzo 2026 - 21:00

Ex Potenciar Trabajo de ANSES: quiénes siguen accediendo a los programas y cuáles son los beneficios

El Gobierno creó dos programas que continúan brindando asistencia a los beneficiarios: conocé de que se tratan.

Los titulares del ex-Potenciar Trabajo fueron transferidos a Volver al Trabajo o Acompañamiento Social.

El programa Potenciar Trabajo fue reemplazado en 2024 por dos nuevas políticas sociales impulsadas por el Gobierno nacional: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Desde entonces, los beneficiarios que formaban parte del plan original fueron reasignados automáticamente a uno de estos programas sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Actualmente, ambos planes continúan siendo liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y alcanzan a cientos de miles de personas en todo el país que antes integraban el Potenciar Trabajo.

El objetivo de esta reconversión fue reorganizar la asistencia social y diferenciar a los beneficiarios, según su situación laboral y social. De esta manera, se creó un programa enfocado en la inserción laboral y capacitación, mientras que el otro se orienta a personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Ex Potenciar Trabajo: quiénes pueden acceder

En la mayoría de los casos, los beneficiarios actuales son personas que ya formaban parte del programa anterior y fueron reasignadas automáticamente por el Ministerio de Capital Humano.

La distribución de los beneficiarios se realizó según distintos criterios sociales y laborales. De esta manera, cada persona fue incluida en el programa que mejor se adapta a su situación. En términos generales, para acceder debemos:

  • Mantener actualizada su información persona en el Portal Empleo.

  • Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.

  • Cumplir con las obligaciones establecidas por cada una de las prestaciones.

  • Brindar toda documentación o información que sea requerida.

  • Comunicar cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

  • Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

El objetivo del cambio fue avanzar hacia un sistema que promueva la capacitación laboral y la inclusión social, reduciendo la intermediación que existía en el plan anterior.

Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo está dirigido principalmente a personas que se encuentran en edad laboral activa y que tienen posibilidades de insertarse en el mercado formal. Este plan se orienta especialmente a beneficiarios del ex Potenciar Trabajo, que tienen entre 18 y 49 años y que no cuentan con empleo registrado.

El objetivo principal del programa es mejorar la empleabilidad de los participantes, mediante capacitaciones laborales, formación en oficios, participación en actividades socioproductivas y programas de inserción laboral.

Durante el tiempo que participan en el programa, los beneficiarios reciben una asignación económica mensual no remunerativa, que actualmente se ubica en $78.000. Además del pago mensual, quienes forman parte del programa deben cumplir con determinadas obligaciones, como mantener actualizados sus datos laborales y participar en las actividades de capacitación a las que sean convocados.

Acompañamiento Social

El segundo programa que reemplaza al Potenciar Trabajo es el Programa de Acompañamiento Social, orientado a personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. En general, este plan está dirigido a:

  • Personas mayores de 50 años.

  • Mujeres con cuatro o más hijos.

  • Beneficiarios con dificultades para insertarse en el mercado laboral.

  • Personas con situaciones sociales complejas o de extrema vulnerabilidad.

A diferencia de Volver al Trabajo, este programa no tiene como objetivo principal la inserción laboral inmediata, sino brindar acompañamiento social y asistencia integral. Entre las prestaciones que ofrece el programa se incluyen apoyo económico mensual, acceso a programas sociales y comunitarios, asistencia en trámites y gestiones sociales y orientación en temas de salud, educación y derechos.

El monto mensual que perciben los beneficiarios también es de $78.000, y al igual que en el otro programa, el pago se realiza a través de ANSES.

Prestaciones de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Aunque los dos programas tienen objetivos distintos, ambos comparten algunas características en cuanto a las prestaciones que ofrecen. Los beneficios principales son:

  • Una asignación económica mensual.

  • Acceso a programas de formación y capacitación.

  • Orientación laboral o social según el caso.

  • Acompañamiento institucional por parte del Estado.

En el caso de Volver al Trabajo, el foco está puesto en mejorar las oportunidades de empleo y fomentar la capacitación laboral. En cambio, el programa Acompañamiento Social busca brindar apoyo a personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

De esta manera, el sistema que reemplazó al Potenciar Trabajo intenta dividir la asistencia en dos enfoques distintos: uno orientado a la inserción laboral y otro centrado en el acompañamiento social y la contención de los sectores más vulnerables.

