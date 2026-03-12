Ex Potenciar Trabajo de ANSES: quiénes siguen accediendo a los programas y cuáles son los beneficios

El Gobierno creó dos programas que continúan brindando asistencia a los beneficiarios: conocé de que se tratan.

Los titulares del ex-Potenciar Trabajo fueron transferidos a Volver al Trabajo o Acompañamiento Social.

El programa Potenciar Trabajo fue reemplazado en 2024 por dos nuevas políticas sociales impulsadas por el Gobierno nacional: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social . Desde entonces, los beneficiarios que formaban parte del plan original fueron reasignados automáticamente a uno de estos programas sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Actualmente, ambos planes continúan siendo liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) y alcanzan a cientos de miles de personas en todo el país que antes integraban el Potenciar Trabajo.

El objetivo de esta reconversión fue reorganizar la asistencia social y diferenciar a los beneficiarios, según su situación laboral y social. De esta manera, se creó un programa enfocado en la inserción laboral y capacitación , mientras que el otro se orienta a personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En la mayoría de los casos, los beneficiarios actuales son personas que ya formaban parte del programa anterior y fueron reasignadas automáticamente por el Ministerio de Capital Humano.

La distribución de los beneficiarios se realizó según distintos criterios sociales y laborales. De esta manera, cada persona fue incluida en el programa que mejor se adapta a su situación . En términos generales, para acceder debemos:

Mantener actualizada su información persona en el Portal Empleo.

Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.

Cumplir con las obligaciones establecidas por cada una de las prestaciones.

Brindar toda documentación o información que sea requerida.

Comunicar cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

El objetivo del cambio fue avanzar hacia un sistema que promueva la capacitación laboral y la inclusión social, reduciendo la intermediación que existía en el plan anterior.

potenciar-trabajo.jpg

Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo está dirigido principalmente a personas que se encuentran en edad laboral activa y que tienen posibilidades de insertarse en el mercado formal. Este plan se orienta especialmente a beneficiarios del ex Potenciar Trabajo, que tienen entre 18 y 49 años y que no cuentan con empleo registrado.

El objetivo principal del programa es mejorar la empleabilidad de los participantes, mediante capacitaciones laborales, formación en oficios, participación en actividades socioproductivas y programas de inserción laboral.

Durante el tiempo que participan en el programa, los beneficiarios reciben una asignación económica mensual no remunerativa, que actualmente se ubica en $78.000. Además del pago mensual, quienes forman parte del programa deben cumplir con determinadas obligaciones, como mantener actualizados sus datos laborales y participar en las actividades de capacitación a las que sean convocados.

Acompañamiento Social

El segundo programa que reemplaza al Potenciar Trabajo es el Programa de Acompañamiento Social, orientado a personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. En general, este plan está dirigido a:

Personas mayores de 50 años.

Mujeres con cuatro o más hijos.

Beneficiarios con dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Personas con situaciones sociales complejas o de extrema vulnerabilidad.

A diferencia de Volver al Trabajo, este programa no tiene como objetivo principal la inserción laboral inmediata, sino brindar acompañamiento social y asistencia integral. Entre las prestaciones que ofrece el programa se incluyen apoyo económico mensual, acceso a programas sociales y comunitarios, asistencia en trámites y gestiones sociales y orientación en temas de salud, educación y derechos.

El monto mensual que perciben los beneficiarios también es de $78.000, y al igual que en el otro programa, el pago se realiza a través de ANSES.

potenciar trabajo.jpg argentina.gob.ar

Prestaciones de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Aunque los dos programas tienen objetivos distintos, ambos comparten algunas características en cuanto a las prestaciones que ofrecen. Los beneficios principales son:

Una asignación económica mensual.

Acceso a programas de formación y capacitación.

Orientación laboral o social según el caso.

Acompañamiento institucional por parte del Estado.

En el caso de Volver al Trabajo, el foco está puesto en mejorar las oportunidades de empleo y fomentar la capacitación laboral. En cambio, el programa Acompañamiento Social busca brindar apoyo a personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

De esta manera, el sistema que reemplazó al Potenciar Trabajo intenta dividir la asistencia en dos enfoques distintos: uno orientado a la inserción laboral y otro centrado en el acompañamiento social y la contención de los sectores más vulnerables.