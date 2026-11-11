Récord histórico en Luján: 3,5 millones de personas participaron de la misa de León XIV + Agregar ámbito en









La cifra fue informada por el Gobierno bonaerense y superó la asistencia registrada en las otras celebraciones del Pontífice durante su visita al país.

Provincia de Buenos Aires

El papa León XIV convocó a 3,5 millones de personas en Luján, y alcanzó la mayor asistencia de su visita a la Argentina. La multitud que se congregó frente a la Basílica superó los registros de sus anteriores celebraciones en Palermo y Córdoba y convirtió a la jornada en un acontecimiento histórico para la ciudad bonaerense. La cifra fue informada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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El Pontífice llegó a la ciudad bonaerense alrededor de las 9:45, luego de visitar la cárcel de Devoto, y recorrió en papamóvil unos dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján. Después descendió del vehículo y completó a pie el último tramo hasta el altar central, en medio de los saludos y las muestras de afecto de los fieles.

La celebración formó parte de su última actividad pastoral en el país, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú. Durante la homilía, León XIV llamó a la reconciliación, pidió construir un futuro basado en el amor y la solidaridad y recordó al papa Francisco, quien mantenía un vínculo especial con la Virgen de Luján: "¡Argentina, levántate y camina!", expresó en uno de los pasajes centrales de su mensaje.

Cuáles fueron las misas papales más multitudinarias de la historia Aunque la convocatoria de Luján representó un récord para León XIV en la Argentina, las mayores concentraciones registradas durante celebraciones papales tuvieron lugar en Filipinas. El antecedente más importante corresponde a la misa que celebró el papa Francisco en Manila el 18 de enero de 2015, durante su visita al país asiático. Según las estimaciones oficiales, reunió entre seis y siete millones de personas en el parque Rizal, una cifra que fue considerada por el Vaticano como la mayor convocatoria de la historia de una visita papal.

Veinte años antes, el mismo lugar había sido escenario de otra concentración histórica. El 15 de enero de 1995, Juan Pablo II encabezó la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, ante una multitud estimada de entre cuatro y cinco millones de personas. En ese momento, la celebración fue considerada una de las mayores reuniones religiosas de la historia contemporánea.

De esta manera, los 3,5 millones informados en Luján ubican a la celebración de León XIV entre las grandes convocatorias papales de las últimas décadas, aunque por debajo de los registros históricos de Manila. Una misa que reunió a más de la mitad de los visitantes anuales de Luján La magnitud de la convocatoria también se dimensiona al compararla con el movimiento habitual de la ciudad. La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibe alrededor de seis millones de visitantes y peregrinos por año, de acuerdo con estimaciones sobre el turismo religioso en el distrito bonaerense. Esto significa que la asistencia informada para la misa de León XIV equivale a más de la mitad de ese volumen anual, concentrado en una sola celebración. La comparación refleja la dimensión excepcional del acontecimiento para uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina. La ciudad se preparó durante varias jornadas para recibir a los fieles. La vigilia comenzó el martes por la tarde, con actividades culturales, propuestas musicales y espacios de encuentro en el Parque San Martín. Miles de personas llegaron desde distintos puntos del país y permanecieron durante la noche a la espera de la última misa del Pontífice en territorio argentino.