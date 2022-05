¿Cómo nacen los influencers?

El informe muestra que la Argentina, junto con Uruguay, están en el segundo lugar entre los países con con mayor tasa de población usando Instagram, detrás de Chile (65,5%). Sin embargo, México, con solo el 30% de población usando Instagram, tiene más del doble de influencers digitales que Chile (103k en México versus 42k en Chile).

Los micro influencers (creadores con 5.000 - 20.000 seguidores) representan casi la mitad del total de influencers (41,4%), seguido por nano influencers (28,2 %). Estos datos son un reflejo de la reciente tendencia al alza de los micro y los nano influencers. Puesto que estos grupos pueden crear conexiones sociales más cercanas con su público, a menudo es una apuesta segura elegirlos para una campaña de marketing.

Los países latinoamericanos con la mayor tasa de participación son Costa Rica (2,6%), Uruguay (2,56%) y México (2,52%). Esta métrica ayuda a comprender el éxito de las publicaciones en Instagram, reflejando la cantidad de interacciones que los usuarios tienen con el contenido de los influencers. Teniendo en cuenta que la tasa de participación en estos países está por encima del promedio mundial, podemos suponer que el público aquí está más abierto a la interacción y le gusta dejar reacciones y comentarios como forma de incentivar los creadores.

Sobre este mundo de influencers, Ámbito habló con Alex Frolov , CEO y cofundador de HypeAuditor.

Periodista: ¿Cómo se define a un influencer?

Los influencers son un reflejo de nuestra vida, todo lo que la gente vive y le interesa. Al crear contenido interesante e interactuar con el público, los influencers construyen su fama y reputación, convirtiéndose en medios de información modernos.

Alex Frolov: ¿Cómo se construye un influencer?

Actualmente hay más de 4500 millones de usuarios de redes sociales en el mundo, lo que significa que más de la mitad de la población mundial utiliza las redes sociales. Entre ellos, cerca de 50 millones lograron ganar una gran cantidad de suscriptores y pueden llamarse influencers. HypeAuditor considera un influencer a un usuario que pudo obtener 1000 suscriptores o más en una de las plataformas sociales. Es decir, si tienes 1000 seguidores en Instagram, entonces ya eres un influencer.

P.: ¿Todos son iguales?

A.F.: Por el número de seguidores, los influencers se dividen en nano, micro, medio, macro y mega. Los influencers se dividen por el tema que aborden en sus contenidos publicados. Hay influencers en el estilo de vida, belleza, mascotas, finanzas etc.

P.: ¿Cuáles son los principales errores que hay que evitar cuando se es influencer?

A.F.: Nunca compres seguidores. Pueden aumentar los números, pero no aumentará su influencia real. Ahora puedes comprar 1000 suscriptores por unos pocos dólares, pero estas no son personas reales, sino bots. Los números aumentarán, pero saldrás perdiendo a largo plazo, ya que las marcas han aprendido a detectar influencers falsos con herramientas como HypeAuditor.

No promociones productos y servicios en los que no creas. En los influencers, el público valora la veracidad y la autenticidad, si cambias la confianza de tus usuarios por dinero y anuncias un producto o servicio en el que no crees, tus usuarios sentirán la falsedad y no te creerán. Terminarás perdiendo su confianza.

Ten cuidado con lo que dices. Recuerda que eres una figura pública, eres el centro de atención. A veces, bajo ciertas circunstancias, puedes decir o escribir algo de lo que luego te arrepentirás, pero tu audiencia puede llevar un buen rato para olvidarlo.

P.: ¿Cómo mantenerse vigente?

A.F.: Tienes que publicar contenido regularmente, conectarte con tu audiencia y estar genuinamente interesado en lo que estás haciendo. La competencia es enorme, pero si publicas regularmente contenido sobre un tema que te interesa, entonces encontrarás a tus seguidores.

P.: ¿Cómo lograr monetizarlo? ¿Cuánto gana un influencer? ¿Se puede vivir de eso?

A.F.: El año pasado, HypeAuditor publicó datos de un estudio en el que preguntamos a 1.865 influencers de Instagram sobre sus ingresos mensuales, el flujo de trabajo y las principales fuentes de ingresos para averiguar cuánto y cómo ganan los creadores en este momento. El 48,49% de los influencers dijeron que sí ganan dinero con sus cuentas.

En promedio, los influencers ganan u$s2.970 por mes con su cuenta de Instagram. Entre las formas más populares de ganar dinero además de la promoción de la marca (40,15 %) se encuentran la creación de una marca personal y la captación de clientes para tu negocio a través de Instagram (21,71 %), la participación en programas de afiliados (14,92 %), la venta de cursos (3,86 %) . Los influencers ganan más en los sectores de Mascotas, Negocios y Marketing, Fitness y Deportes.

El 47% dijo que después del inicio de Covid comenzaron a ganar más. El 25,78% dijo que en el futuro podrá vivir de los ingresos de una cuenta de Instagram, y el 4,27% de los encuestados ya vive de los ingresos de una cuenta (en promedio, estos influencers reciben de u$s5912 de su cuenta por mes)

Fraudes y popularidad

Las acciones fraudulentas en las redes sociales se han convertido en un problema grave en los últimos años, por eso creemos que es tan importante verificar las métricas que pueden señalar actividades dudosas. El estudio de HypeAuditor mostró que el país con el mayor porcentaje de seguidores reales es Ecuador (65 %), mientras que Uruguay tiene el mayor porcentaje de cuentas sospechosas (posiblemente bots) - 20,9%.

Hablando de los perfiles y temas más populares, podemos calcular que 7 de las 10 cuentas de Instagram con más seguidores en Latinoamérica pertenecen a grandes estrellas de la música. Maluma, J Balvin y Kimberly Loaiza son los que tienen más seguidores en el continente. Analizando los resultados de tasa de participación por categoría, podemos ver que Artistas, Deportes y Humoristas y cómicos son los temas que unen a todos los latinoamericanos.

Sin embargo, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la popularidad de las categorías, podemos ver cómo los intereses de los países latinoamericanos son diferentes. Por ejemplo, Finanzas y Economía es la categoría más popular en Chile, Medicina y Salud en México y Educación en Uruguay.

“Nuestra principal recomendación - dice Alexander Frolov, CEO y cofundador de HypeAuditor- “es que, antes de lanzar una campaña en un país latinoamericano vecino, te tomes tu tiempo e investigues un poco el estado de las redes sociales y los intereses del público, no pienses que lo que vale para México también vale para Argentina. Tómate tu tiempo también para comprobar si el influencer que has elegido cuenta con seguidores reales y no está implicado en ninguna actividad sospechosa, ya que lo que necesitas es que un influencer verdadero promueva tu marca entre un público real y participativo para lograr tus objetivos.”