El Reino Unido lanzó una moneda en homenaje a los Rolling Stones

La nueva moneda de 5 libras (6.04 dólares) presenta una imagen de la silueta de la icónica banda actuando: el líder Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood, y el difunto baterista Charlie Watts, así como el nombre del grupo.

La casa de la moneda dijo que era una de las últimas monedas del año que se lanzaba con la imagen de la reina Isabel II, quien murió en septiembre a los 96 años.

moneda rolling stones.mp4 La moneda coleccionable que lanzó The Royal Mint en el Reino Unido. @RoyalMintUK

Los Rolling Stones, que volvieron a la ruta este año con su gira europea Sixty de 2022, que finalizó en Berlín en agosto, expresaron que "estamos encantados de ser honrados con una moneda oficial del Reino Unido. Aún más cuando el lanzamiento coincide con nuestro 60 aniversario".

La nueva moneda es la quinta de la serie Music Legends, que celebra a artistas británicos legendarios como Queen, Elton John, David Bowie y The Who.

Si bien las mejores cosas de la vida son gratis, como cantaron los Stones en su versión del éxito de Motown Money (That's What I Want), las monedas costarán entre 15 (18.12 dólares) y 465 libras (561.92 dólares).

"Nuestra serie Music Legends está creando una nueva generación de coleccionistas de monedas", dijo Rebecca Morgan, directora de servicios para coleccionistas de The Royal Mint.

"Esperamos que esto brinde un tributo adecuado a los 60 años de música rock and roll de la banda para sus millones de fanáticos en todo el mundo... Los Rolling Stones son leyendas del rock del Reino Unido, y anticipamos que esta moneda será increíblemente buscada por los coleccionistas de monedas y amantes de la música por igual", detalló.