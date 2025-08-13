Remiseros piden más controles a las apps de viajes y alertan por las licencias de conductores

Los dueños de agencias de remises y el sindicato de choferes se unen para denunciar a empresas que "colocan" autos privados sin registrar ni choferes habilitados y advirtieron por cambios para obtener la licencia oficial.

La Asociación de Titulares de Autos de Remise de la República Argentina (ATAR), la Cámara Argentina de Agencias de Remise (CAAR) y la Federación Argentina de Remises (Farem) alertaron por la multiplicación de apps para transporte de pasajeros, anunciaron que denunciarán a las empresas que utilizan autos privados sin registrar ni choferes habilitados y advirtieron por los recientes cambios para obtener la licencia para cirucular.

En dos cartas enviadas a la Ciudad, los dueños de remiserías y los conductores alertaron una “competencia ilegal” , que se agrava por el aumento constante en el precio de los combustibles, los insumos y los altísimos intereses bancarios para obtener créditos que ayude a modernizar sus unidades.

“Necesitamos que vuelvan a activar los controles, porque están demorando con las habilitaciones. Hay un par de reformas que necesitamos llevar adelante, porque los autos han cambiado y tenemos una ordenanza que todavía tiene los motores de 1.600 cilindradas cúbicas, cuando ahora tenemos motores de 1.100 cc, o motores eléctricos. Hay que cambiar las ordenanzas y actualizarlas”, enfatizó Alejandro Poli , titular de la Farem.

Además, el gremio de los remiseros insiste en brindar seguridad y garantías para los choferes y pasajeros de apps. “Necesitamos que la gente esté dentro del sistema, que pueda tener los autos habilitados, trabajadores registrados” , sostuvo, y anunció que la Federación presentará una nueva denuncia penal “ si no salen a hacer los controles contra las aplicaciones ilegales”.

En paralelo, los remiseros detectaron nuevas irregularidades: “Se suma a la ilegalidad de estas aplicaciones transnacionales, las empresas de rentas de vehículos, otras que ponen los autos a trabajar para esas aplicaciones, y tienen a los trabajadores en negro y autos no habilitados”.

Según dijo Poli, estas compañías “no cumplen ningún protocolo de habilitaciones y normas de transporte", como las que requiere la actividad del remis, con conductores y vehículos registrados y habilitados. “Y no solo eso, estamos viendo por qué esos autos llevan calcomanías pegadas, es inoperancia para controlar o son cómplices de alguna jugada que no estamos entendiendo. Si te pasan los autos con un cartel que dice que es de renta y nadie los para, nadie los controla, parecen cómplices. Lo vamos a denunciar”, afirmó el gremialista.

El petitorio de 15 puntos de los remiseros

En este marco, los remiseros presentaron en julio pasado ante la Ciudad un nota petitorio con 15 puntos clave, que lleva la firma de Julio Barrientos (ATAR), Mario Araujo (CAAR) y Alejandro Poli (Farem).

Gestionar créditos blandos para los asociados legalmente habilitados dentro de la jurisdicción, a una tasa de interés accesible para las renovaciones de las unidades vehiculares. Otorgar la exención de Ingresos Brutos (IIBB) a nuestra actividad, como ocurre en la actualidad con los taxis. Reducir el importe que se abona por patentes para los vehículos que operan legalmente habilitados en la actividad, como se implementara mediante la Ley 1.011 del 2003. Actualizar los requisitos para habilitar un remise previsto en la Ordenanza 47561 punto 8.4, punto 7 b y la Ordenanza 34421 capítulo 6.1.7 punto 7) que establece un límite de 1500 cc de cilindrada y un peso de 900 kg para habilitar los vehículos como remise, ya que esta Ordenanza ha quedado totalmente desactualizada debido a la evolución técnica que han tenido los vehículos obteniendo con menor cilindrada y menor peso la mismo mayor potencia y confort. Por tal razón, le solicitamos que se modifique la correspondientes Ordenanza. De esa manera se abriría a nuestros asociados un mayor abanico de posibilidades para la adquisición de nuevos vehículos y modernización de la flota en las Agencias. Instruir a la Guardia Urbana (Policía de la Ciudad) y a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, para que sepan diferenciar entre detenerse y estacionarse. Situación que conlleva a multas y pérdida de tiempo a costo elevadísimo por tan solo cumplir con un servicio legalmente constituido y reglamentado por el propio GCBA. Subsidiar el peaje de los autos de remise legalmente habilitados en el GCBA, hecho que se había implementado y que luego quedo sin efecto en la práctica sin motivo alguno que lo justifique. Autorizar que la gestión sea que simplemente el titular del vehículo habilitado para remise, vaya a la administración de la autopista, muestre la habilitación de remise del GCBA y la ATAR, a efectos de asociar ese documento al telepeaje a la tarifa subsidiada. Como ocurre con las ambulancia, policía u organismos del Estado Nacional, provincial y/o del GCBA. Derogar los decretos discriminatorios que afectan nuestro trabajo en la zona céntrica de la ciudad, ya que se nos impide circular por la zona céntrica, detenernos para subir y dejar pasajeros, aproximarnos a los hoteles, lo que nos impide llevar a cabo nuestra prestación de una manera eficiente, segura, competitiva y con el fuerte perfil desarrollista al que aspiramos, como también ocurre en la Av. Las Heras. Siendo que estamos legalmente habilitados, solicitamos que tal habilitación sea suficiente autorización para poder acceder a dichos lugares, dado el carácter de nuestra actividad de servicio privado de interés público. En la misma línea del punto anterior, le solicitamos arbitre los medios necesarios para que los vehículos habilitados que ingresen al Aeroparque Jorge Newbery puedan ingresar y estacionarse en área denominada "Arribos Internacionales", tal y como se les permite a los taxis. Autorizar la habilitación de autos de remise de aquellos vehículos radicados en el conurbano y establecer a la ATAR como representante de los asociados, a efectos de establecer domicilio legal de todos los asociados que así lo requieran en la sede de tal institución a los fines de notificaciones que requiera el GCBA (como ocurre con los abogados que poseen domicilios constituidos en casilleros judiciales en el Colegio de Abogados departamental, para jurisdicciones en las que no residen), evitando de esta manera la declaración de domicilios falsos, como ocurre además en los taxis, que ciudadanos que son dueños de taxis y en realidad viven en el conurbano, declarando domicilio "prestados" en CABA. De idéntica manera, solicitamos se reconozca validez de la Licencia Profesional de conducir emitida en cualquier jurisdicción, dejando sin efecto el inc.f del art.17 del Dec. 167/98 GCBA, evitando así la denuncia de domicilios falsos, para aquellos conductores que viven en el conurbano, y deben declarar domicilio "prestados" en CABA. En todo caso, los conductores que se encuentren en esta situación podrían realizar un curso/examen teórico/práctico como para que la autoridad de aplicación corrobore la aptitud del mismo. Exigimos se arbitren los medios necesarios para agilizar los trámites de renovación de la Habilitación de las Agencias (tramites on line y archivos PDF) como también excluir de los requisitos la exigencia de las cocheras, tal lo solicitado en el punto 4 último párrafo de la presente nota. Inhabilitar, mediante diligencia a la Enacom, todos aquellos aplicativos que no cumplan con las leyes impositivas y/o previsionales y/o cuentes con las respetivas habilitaciones para operar como tales, a efectos de que sean bloqueados, tal y como fuera requerido por sentencia judicial incumplida a la fecha. NO MOS MAS COMPLICIDAD POR ACCION U OMISION. Como contrapartida a lo peticionado en el punto anterior, solicitamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, promueva el uso de los aplicativos que si cumplan con las leyes impositivas y de habilitación. Solicitar el efectivo cumplimiento ni más, ni menos de los incs. f; g; h; i) del art.5 del decreto N°167/98/GCBA que determina los "objetivos y funciones" que justifican la creación del RUREM, de ahí que estamos seguros que contaremos con su aporte y compromiso.

Otro reclamo en puerta por las licencias de conducir

Las tres principales entidades que representan a la actividad del remise también cuestionaron la aplicación del Decreto Nacional 196/2025 y el nuevo procedimiento de la Ciudad para expedir licencias de conducir profesionales.

Según detallaron en otra carta enviada al Gobierno, alertan que antes los choferes de remises (vehículos de hasta 8 plazas) tramitaban una Licencia Nacional de Conducir Profesional clase D1, válida en todo el país, sin necesidad de requisitos adicionales. Y que con la nueva norma, todas las licencias profesionales emitidas en CABA pasan a ser “urbanas”, habilitando solo para circular dentro de la Ciudad.

Por ese motivo, para poder trabajar de forma interjurisdiccional (entre distintas jurisdicciones), los conductores ahora deben realizar el mismo trámite que choferes de ómnibus o camiones (categorías C, D y E), incluyendo:

Curso obligatorio de 5 días.

Exámenes psicofísicos y teóricos/prácticos.

Prueba en simulador de ómnibus, aunque conduzcan autos de remise.

Además, el sistema les otorga una licencia Clase D2 (más de 8 pasajeros), cuando solo necesitan D1.

En este marco, las entidades pidieron que se diferencie claramente a los choferes de remises del resto de conductores profesionales de gran porte; que se habilite un trámite de renovación de la licencia D1 con validez interjurisdiccional, sin obligarlos a pasar por el proceso del ex LINTI; y que se aclare si las licencias profesionales vigentes antes del decreto siguen siendo válidas a nivel nacional o si deben renovarse.