El RENAPER habilitará puntos de entrega de DNI hasta el mismo día de las elecciones

El RENAPER habilitará durante todo el fin de semana distintos Centros de Documentación para aquellos ciudadanos que requieran retirar su Documento Nacional de Identidad.

Con motivo de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) abrirá , durante el sábado 6 y domingo 7 del mes de septiembre , distintos puntos de entrega con el objetivo de agilizar el otorgamiento de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

En detalle, el domingo 7 de septiembre los habitantes de la provincia de Buenos Aires se acercarán a las urnas para participar de una nueva jornada electoral que renovará las bancas del distrito. La mitad de las legislatura provincial será ocupada por nuevos representantes luego de que culminen los comicios legislativos.

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires

La legislatura bonaerense está compuesta por 92 escaños. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas. Además, en los 135 municipios bonaerenses se votará para renovar 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).