Revelaron los audios de la mujer que denunció por abuso a los rugbiers franceses

Tal y como contó la denunciante en su declaración, conoció a Jegou y Araudou en un boliche y luego decidió ir con ellos al hotel donde se estaban quedando. Previo al ataque, la mujer de 39 años envió un mensaje de voz en el que le comunicó a una amiga: “ Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel , así que no cuentes conmigo, ¿si?”.

A la mañana siguiente, la víctima le contó detalles de su encuentro con los deportistas y sostuvo: "Conocí a un rugbier francés altísimo, el chabón re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché ".

Sin embargo, en el audio siguiente da cuenta de las lesiones que presentaba en su cuerpo: "Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabés, tremendo. Son muy culiados boluda, me hizo mierda el chabón".

Además, le contó que tuvo que tomarse calmantes debido al dolor que sentía y aseguró: "Tengo un ojo morado, gorda, me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada”.

La investigación está a cargo de Cecilia Bignert, fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia, quien ya dispone de la conversación entre la víctima y su amiga para ser utilizada en la investigación.

Cómo impactó en la investigación la prueba de los audios

Tras la difusión de los mensajes de voz, Natacha Romano, la abogada de la denunciante, dijo que se trata de una prueba que aportó la querella que "se sacó de contexto". En la resolución de la justicia se explicó que, al inicio de la investigación, "existieron una serie de extremos de corte objetivo que determinaron la necesidad de disponer entonces la detención de los coimputados".

Sin embargo, el documento estableció que, a partir de las declaraciones de la denunciante y su cotejo con el resto del material probatorio no puede soslayarse "la existencia de notorias contradicciones, inconsistencias, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes" en el planteo de la querella.

Además, el escrito firmado por el fiscal adjunto Gonzalo Nazar, menciona "el tono jocoso" en el inicio de la conversación de la denunciante con su amiga. También, considera que los testimonios incorporados hasta el momento por la demandante "no resultarían determinantes en un sentido incriminatorio" mientras que los descargos de los imputados "no podrían descartarse sin más".

Por su parte, Romano destacó que la causa no está terminada: "La orden del recupero de libertad no implica un sobreseimiento, todavía está en plena investigación y por algo los imputados no podrán salir del país".