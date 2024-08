El padre de la mujer que denunció a los rugbiers franceses por abuso insistió en que "tienen que quedar detenidos"

Se filtraron presuntos audios de la mujer que denunció por violación a rugbiers franceses

Una de las notas de voz habría sido grabada durante la madrugada, cuando la joven recién se acababa de ir con Oscar Jégou y Hugo Araudou, del seleccionado francés.

El resto de los intercambios serían de la mañana siguiente, cuando ella ya había regresado a su hogar, tras haber pasado la noche en el hotel donde se hospedaban los dos integrantes detenidos.

rugbiers franceses.jpg Los rugbiers frances continúan en nuestro país.

En los mensajes de voz dellata: "Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel así que no cuentes conmigo, ¿si?"

Luego en otro de los audios dijo: "Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo. El chabón re lindo y llegué a mi casa a las 9. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché".

Después de algunas horas, la denunciante habría tomado noción de todas las lesiones y lastimaduras que tenía su cuerpo, las cuales se las adjudicó a los deportistas con los que había pernoctado.

Según su relato, las heridas y los dolores fueron de tal magnitud que tuvo que tomarse un analgésico para calmarlos.

Agregó: "Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda, me hizo mierda el chabón".

En el último audio aseguró: "Tengo un ojo morado, gorda, me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada".