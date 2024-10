Revelaron nuevos detalles de la policía que asesinó a sus hijos en San Luis: deudas de casi $7 millones

La oficial dejó dos cartas escritas a puño y letra, y un cartel con un mensaje en el frente de su domicilio: ''Melina llamá a la policía, no entrés'', según detalló el medio Infobae. Además, la fiscal de la causa declaró que ''Los carteles eran para la hermana, que vivía en un departamento ubicado en la parte de atrás''. También hubo un segundo cartel, pero en la parte trasera de la vivienda, que decía ''No entrés''.

Además, detallaron que la captura ocurrió poco tiempo después de que la mujer se fugara, en la vera del Dique Cruz de Piedra. A partir de ese momento, recuperaron el arma reglamentaria de la asesina, quien llevaba 8 años en la fuerza policial. Junto a esto, destacaron que no se encontraba bajo ningún tipo de tratamiento psicológico, y tenía que reincorporarse a su trabajo el mismo día que cometió el doble crimen.

''Tiene deudas con todo el mundo'': los posibles motivos del crimen

Durante la jornada surgieron nuevos detalles sobre la situación personal de la mujer: ''Tiene deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a deudas). Mi pareja hizo lo mismo, la hermana y el hermano, cuál era el problema económico, no lo sabemos. Hablamos con ella y le decíamos ‘Mariana ponete las pilas’'', dijo el abuelo de los menores asesinados.

Además, agregó que su hija les envió un mensaje a sus familiares por WhatsApp: ''Perdónenme hermanos por lo que hice''. En la investigación, confirmaron las declaraciones del padre, ya que encontraron un cuaderno escolar que pertenecía a uno de los menores, donde la detenida dejó una nota mencionando sus deudas: debía $6,8 millones de pesos, según detalló el mismo medio. Estos números corresponden a diversas empresas de micropréstamos.

Una hipótesis es que la asesina planeaba suicidarse tras matar a sus hijos, pero ''no se animó a hacerlo''. ''La familia está muy consternada y no pueden entender que pasó ya que, además de problemas económicos, no sabían que Silva tuviera otros problemas'', concluyó la fiscal.

Las cartas que dejó tras asesinar a sus hijos

“Ni Jonathan (por el padre de Bautista), ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise (que) no le falte nada a los niños”, escribió Silva en la carta que se encontraba sobre la mesa del comedor de la vivienda.

Además, pidió disculpas: ''Perdón, perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más'', continuó.

En el mismo sentido, cerró: ''No quiero mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito estemos juntos''.