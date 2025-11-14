Alerta meteorológica por tormentas fuertes: cómo seguirá el clima el fin de semana







Para este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera un día con buen tiempo y temperaturas veraniegas. Sin embargo, el SMN anticipó que a las lluvias y tormentas volverán a la región durante el próximo fin de semana.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para el fin de semana. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantuvo estable durante los últimos días y este viernes no será la excepción. Sin embargo, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) anticipó que a las lluvias y tormentas volverán a la región durante el próximo fin de semana.

Para esta jornada en la Ciudad y sus alrededores se espera un día con buen tiempo y temperaturas veraniegas. De acuerdo al pronóstico el cielo se presentará algo nublado y la humedad relativa será del 79%. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima será de 29 grados, con viento del norte.

Por otra parte, el organismo emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas zonas del sur, centro y norte del país.

clima-buenos-aires-lluvia.jpg Para este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera un día con buen tiempo y temperaturas veraniegas. Depositphotos Tormentas fuertes: cuando vuelven las lluvias al AMBA El SMN anticiparon la llegada de tormentas fuertes para el fin de semana. El cambio de tiempo comenzará el sábado, cuando las temperaturas se ubiquen entre los 19 y 31 grados.

Aunque el fin de semana comience con temperaturas calurosas, el organismo anticipa la posible aparición de intensas precipitaciones para el final de la jornada. De esta manera, se espera que se registren tormentas durante la noche del sábado.

Ya para el domingo, se esperan tormentas por la madrugada, con cielo mayormente nublado para el resto del día. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 24 grados, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora por la noche. Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El organismo anticipa la posible aparición de intensas precipitaciones para el fin de semana. Mariano Fuchila Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas Según el SMN, para este viernes, la zona más afectada por tormentas será norte y centro de Mendoza, para donde podrían aparecer también precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. En tanto, otras provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas. Es el caso del sur de Mendoza, San Luis, Neuquén y La Rioja. Por último, el Servicio Meteorológico anunció que el sur de Santa Cruz estará también bajo alerta amarilla por lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros. Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones: Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

