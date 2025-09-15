Santa Fe: cómo era el escondite secreto de Waldo Bilbao, el narco más buscado de Rosario







El tercer hombre más buscado de Santa Fe fue detenido en Rosario, mientras intentaba escaparse en una escena de película.

Así fue detenido Waldo Bilbao, el narco profugó más buscado de Rosario

Waldo Bilbao, el hombre más buscado de Rosario, fue capturado este fin de semana en un domicilio a metros del Monumento Nacional a la Bandera. Bilbao estaba prófugo hace dos años e intentó protagonizar un escape a la altura del famoso narco mexicano “Chapo” Guzmán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así se escondía Waldo Bilbao, el narco más buscado de Rosario Por la captura de Waldo Bilbao, se ofrecía una recompensa de $50 millones, lo que lo convertía en uno de los objetivos prioritarios de la provincia, siendo el tercer hombre más buscado de Santa Fe, y el primero en la ciudad de Rosario.

El prófugo, fue capturado mientras intentaba colgarse en un complejo escondite en un baño. Cuándo escucho el ruido de la policía ingresando al departamento, se ocultó en una especie de ducto de las cañerías del edificio, con una escalera para poder escapar desde el baño, en una intento de fuga de película.

Embed - ASÍ ERA EL ESCONDITE SECRETO DEL PRÓFUGO MÁS BUSCADO, WALDO BILBAO

Cómo fue la detención de Waldo Bilbao, el narco más buscado "Para llegar a su arresto, los investigadores siguieron a la organización liderada por su hermano, Brian Walter Bilbao, todavía prófugo. La detención fue posible gracias a ese seguimiento y al operativo encubierto que la policía montó desde enero en el complejo de Colón al 1200, donde cumple prisión domiciliaria Guadalupe Torres Servín, pareja de Waldo y acusada de ser testaferro de la banda.

Una intervención a las líneas telefónicas de Servín dio un dato clave: la mujer de Bilbao había solicitado pastillas anticonceptivas, aunque nunca se la había visto acompañada. Esa pista reforzó la hipótesis de que Waldo estaba escondido en el departamento, donde fue encontrado. El operativo fue realizado por la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE), junto a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe. Inmediatamente después de su detención, fue trasladado a la cárcel de Piñero.