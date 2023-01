Caso Báez Sosa: los rugbiers acusados aún no confirmaron su declaración

El letrado dijo que está confirme con el desarrollo del juicio y se negó a hablar de las declaraciones brindadas ayer por los amigos de Fernando: "No opino sobre el testimonio de testigos", dijo.

Y sobre la imputación a sus defendidos, dijo: "Una vez que se produzca la prueba y en el alegato me escucharán, ahí diré si corresponde o no la calificación jurídica que trae la fiscalía a juicio", concluyó el letrado, al referirse a la acusación por "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y "lesiones leves", en el caso de los amigos de Fernando, también atacados a golpes en la puerta del boliche "Le Brique" el 18 de enero de 2020.

Causa Fernando Baez Sosa.jpg

Juicio por Fernando Báez Sosa

"Vamos a ver quien gana ahora", fue la frase que escuchó "claramente" el testigo Federico Raulera en el momento en que el grupo de rugbiers atacó a Fernando y lo mató en Villa Gesell.

Raulera, quien había ido de vacaciones con Fernando, dijo que al salir del boliche a su amigo le pegaron "dos" aunque no los nombró, pero sí identificó Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz como quienes agredieron a otros integrantes de su grupo.

Aclaró que fue todo muy rápido, y sí escuchó los ruidos y gritos de los atacantes, de lo cual recordaba esa frase que la mencionó en más de una ocasión.

fernando baez sosa marcha.jpg

Por su parte, Julián García, otro de los amigos , dijo que al salir del boliche, pudo ver que entre cinco o seis rugbiers fueron a atacarlos: "A ver ahora que estamos afuera", fue la frase que le soltaron los segundos después de la embestida.

"Me dan un golpe en el oído, me desconcierta un poco, perdí la noción del tiempo", dijo Julián, quien cuando le preguntaron qué pasaba en ese momento con Báez Sosa dijo: "Ya estaba en el piso y no respondía".

Raulera detalló más sobre los intentos desesperados para salvarle la vida, cuando "un policía le tomó el pulso y no reaccionaba".