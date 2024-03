Sábado Santo: cuál es su origen, qué se celebra y cómo se conmemora

El origen del Sábado Santo

El Sábado Santo se origina especialmente para rememorar a María tras la pérdida de su hijo. Por esa razón, tal y como lo hizo ella junto a los discípulos en el sepulcro de Jesús, se destina el día a la reflexión, el silencio y el luto.

Incluso, durante el Sábado de Gloria, la Iglesia Católica no realiza eucaristías y no se administran sacramentos salvo la Confesión y la Unción. Además, se deja todo apagado y no se tocan las campanas.

Sábado Santo: cómo se celebra

Lo cierto, es que durante este día no se puede celebrar ningún rito oficial, por lo que se suelen realizar retiros espirituales. A la noche y previo al Domingo de Resurrección, es cuando tiene lugar la Vigilia Pascual, la principal celebración cristiana.

De esta manera, antes de la medianoche, en todas las iglesias se realiza un ritual que está conformado por lo siguiente: