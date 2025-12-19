Preocupación por la salud de Christian Petersen: qué se sabe hasta ahora

El reconocido chef se descompensó mientras realizaba una expedición al volcán Lanín. Se encuentra internado en terapia intensiva.

El reconocido chef Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de atravesar una descompensación que encendió la alarma en el ámbito gastronómico y mediático. Tras varias horas de incertidumbre, se conoció el parte médico oficial , que precisó cuál fue su cuadro clínico.

El comunicado fue emitido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el hospital, donde el cocinero recibió atención especializada. Según se informó, “su estado actual es reservado”, ya que cursó un cuadro de falla multiorgánica que requirió atención médica especializada continua .

La información generó una fuerte preocupación desde el primer momento, tanto entre colegas como entre seguidores del chef. Petersen sufrió la descompensación durante una excursión de ascenso al volcán Lanín , cuando realizó un intento de cumbre y debió ser asistido de urgencia.

Inicialmente, la información fue difundida indicó que el chef de 56 años fue trasladado de inmediato al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y que su estado era delicado. Durante las primeras horas circularon versiones cruzadas, lo que incrementó la incertidumbre.

Con el correr del día, distintos periodistas y medios aportaron datos sobre el operativo de rescate y posibles diagnósticos preliminares, entre ellos un problema cardíaco y un cuadro de arritmia .

Sin embargo, el parte difundido por las autoridades sanitarias de Neuquén fue el único informe médico oficial disponible hasta el momento.

Según trascendió, el episodio ocurrió durante un ascenso guiado, cuando se advirtió que Petersen no se encontraba en condiciones físicas de continuar. Ante ese escenario, se activó un protocolo de emergencia que incluyó la intervención de guardaparques y un operativo de rescate para descenderlo del volcán. Luego fue trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes y, posteriormente, derivado al centro de mayor complejidad donde permanece internado.

Qué dice el parte médico oficial

La información sobre su estado de salud fue confirmada a través de un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y la dirección del hospital.

En el texto se precisó que Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y que su condición es reservada. “El paciente presenta un cuadro de falla multiorgánica que requiere monitoreo y cuidados médicos permanentes”, indicaron las autoridades sanitarias.

Pedido de cautela de la familia

Desde el centro de salud solicitaron extrema cautela con la información que circuló tras el episodio, especialmente luego de los rumores que se difundieron en las primeras horas posteriores al traslado.

En abril de este año, Christian Petersen contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi y, tras la boda, la pareja se instaló en San Antonio de Areco, donde el chef desarrollaba nuevos proyectos personales y profesionales. Por ahora, su estado continuó siendo reservado y permaneció internado en terapia intensiva.

El último posteo de Christian Petersen en Instagram

Días antes de sufrir el colapso que derivó en su internación, Christian Petersen compartió en Instagram un mensaje sobre el amor y la felicidad. En la publicación, el chef citó una frase del poeta Rabindranath Tagore y la acompañó con una serie de fotos junto a su pareja, Sofía Zelaschi, en las que se los ve relajados y cómplices.

Embed - Chris Petersen on Instagram: "“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”. • TAGORE" View this post on Instagram

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, señaló el cocinero.

La relación entre Petersen y Zelaschi lleva varios años y tiene una historia particular: se conocieron en el programa "El Gran Premio de la Cocina", donde él era jurado y ella participante. Aunque el interés fue inmediato, el vínculo tardó en concretarse y atravesó distintas etapas antes de hacerse público.

En 2020, decidieron formalizar su vínculo y comenzaron a convivir junto a sus hijos. Y, en abril de este año, pasaron por el registro civil.

Zelaschi, según trascendió, se mantiene a su lado desde el inicio de la internación, acompañándolo de manera permanente.