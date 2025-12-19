El sentido mensaje de apoyo de elGourmet a Christian Petersen: "Nuestros pensamientos están con él"

El reconocido chef se descompensó durante una expedición al volcán Lanín. Permanece bajo cuidados intensivos en Neuquén.

Luego de que se conociera el primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen , el clima de incertidumbre y angustia se profundizó entre familiares, colegas y seguidores del reconocido chef. Tras sufrir una descompensación durante una excursión en San Martín de los Andes , el cocinero quedó internado en estado delicado en el Hospital Ramón Carrillo .

En ese contexto, el canal elGourmet , donde desarrolló gran parte de su carrera televisiva, expresó públicamente su acompañamiento.

A través de sus redes sociales, la señal difundió un mensaje de apoyo dirigido al chef y a su familia: “Desde la familia de el Gourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento" .

"Nuestros pensamientos están con él y su familia , enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”, publicó el canal, sumándose a una extensa cadena de mensajes solidarios", publicó el canal.

Christian Petersen se consolidó como una figura central de la gastronomía televisiva en Argentina , España y Latinoamérica .

Su paso por elGourmet incluyó ciclos emblemáticos como Los Petersen, Recetas Caseras, donde cocinó junto a su hermano Roberto Petersen; Maestros del Asado, centrado en la parrilla y las tradiciones criollas; y Dos Fuegos, programa que compartió con Felicitas Pizarro y que exploró distintas técnicas de cocina al fuego.

Su estilo, carisma y trayectoria lo convirtieron en un referente del sector, tanto dentro como fuera de la pantalla.

La descompensación y la internación

El hecho que desencadenó la actual situación ocurrió durante una excursión en el volcán Lanín, uno de los puntos más visitados para el trekking en la Patagonia.

Durante el ascenso, el guía advirtió que el chef no se encontraba en condiciones físicas adecuadas para continuar. Esa evaluación activó la intervención de un guardaparque y el inicio de un operativo de rescate.

Petersen fue descendido y trasladado en primera instancia al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia que requirió estabilización inmediata. Luego fue derivado al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la región.

Qué dice el parte médico oficial

El jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el hospital difundieron el primer comunicado oficial. Allí confirmaron que Christian Petersen permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con un cuadro de falla multiorgánica y pronóstico reservado, que requirió atención médica especializada y continua.

“El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, señaló textualmente el documento.

Las autoridades sanitarias remarcaron que hasta ese momento no existió información oficial y pidieron respeto por la privacidad del paciente y de su entorno, aclarando que cualquier novedad se comunicaría únicamente por vías institucionales.