Las recomendaciones que emitió Salud por la nueva variante H3N2 de la gripe A

El ministerio que conduce Mario Lugones pidió seguir una serie de cuidados para evitar contagios. De todas maneras, aseguraron que no demostró "ser más grave" que otras variantes.

El miniterio nacional puso el foco en la vacunación para aumentar la protección.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud de la Nación , publicó este viernes recomendaciones sobre la nueva variante H3N2 de la gripe A a raíz de su extensión a nivel global. Si bien manifestaron que "no demostró ser más grave" que otras, pidieron seguir una serie de cuidados para el caso de contraer la influenza.

La gripe o influenza se muta constantemente y la principal versión que se propaga ahora mismo en EEUU es la H3N2, considerada una cepa común, pero subclado K, cuyo tipo es nuevo.

Ante ese escenario, la cartera que conduce Mario Lugones llamó a la sociedad a tener en cuenta medidas sanitarias precautorias habituales frente a virus respiratorios.

Para el caso de niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico recomendaron la vacunación antigripal "una vez al año".

RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DE INFLUENZA A (H3N2) La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes. Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus… pic.twitter.com/7s2CeZtl7H

Tras una evolución avanzada de la cepa, a algunos les preocupa que la vacuna antigripal de este año sea menos eficaz de lo que esperaban los médicos . No obstante, la vacuna sigue ofreciendo una protección que ayuda a evitar instancias graves.

Unos primeros datos de Inglaterra durante 2025 mostraron que la vacuna tenía una eficacia de entre el 70% y 75% en la prevención de la hospitalización por gripe en niños, junto a una franja de entre 30% y 40% en adultos.

El Ministerio de Salud de la Nación también recomendó "tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación". Y aclararon: "Las vacunas son seguras y gratuitas. Están disponibles en vacunatorios y centros de salud".

Alertan por gripe H3N2 en EEUU y Europa: principales síntomas y medidas que tomó Reino Unido

La variante H3N2 subclado K de la gripe estacional generó un inusual aumento de casos en el hemisferio norte y obligó a varios países a reforzar sus estrategias sanitarias a raíz de una presión en hospitales y clínicas. Los ingresos hospitalarios en el Reino Unido crecieron 56% interanual en las últimas semanas y recomiendan aislarse en caso de síntomas.

La llegada del invierno trajo consigo un incremento en los contagios y un adelantamiento de los picos epidemiológicos, que se tradujo en un aumento sostenido de consultas y urgencias.

Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que la actividad gripal comenzó entre 3 y 6 semanas antes de lo habitual. El cambio temporal modificó por completo las previsiones epidemiológicas de las agencias sanitarias de las instituciones privadas y públicas.

De todas maneras, pese a que el efecto de la vacuna pueda ser menor, los organismos de salud insisten en que inmunizarse reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones.