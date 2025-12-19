Los 5 suplementos para envejecer saludable, según una experta

Estos complementos respaldados por los científicos ayudan a tu cuerpo a combatir el paso del tiempo.

Estos complementos ayudan a combatir el paso del tiempo, tanto por dentro como por fuera.

Mantener el bienestar a lo largo de los años no depende sólo de la genética o la suerte . Hay componentes como la alimentación diaria, el descanso y el manejo del estrés que ocupan un lugar central en cualquier etapa de la vida.

La verdad es que ciertos complementos nutricionales pueden aportar un apoyo extra cuando existen carencias o mayores demandas del organismo. Una inmunóloga profesional compartió cuáles considera más relevantes dentro de una rutina cuidada.

Se trata de productos que aportan vitaminas , minerales u otros compuestos presentes en los alimentos. Su función no es reemplazar una dieta variada, sino acompañarla cuando no alcanza para cubrir determinadas necesidades.

La especialista aclara que su incorporación requiere de criterio y fundamento científico . También remarca que cada caso necesita una evaluación individual, ya que no todas las personas necesitan lo mismo.

Este dúo es fundamental para la salud ósea y el sistema de defensas . La D3 colabora con la fijación del calcio, mientras que la K2 guía ese mineral hacia los huesos. Durante los meses con poca exposición solar, muchas personas presentan niveles bajos, lo que impacta en la energía y la resistencia física.

Magnesio

Participa en miles de procesos corporales vinculados a los músculos, los nervios y el descanso nocturno. La experta dice que el estrés cotidiano y la menor presencia del mineral en los alimentos favorecen su déficit, por eso es importante consumirlo.

Omega 3

Este ácido graso aporta beneficios al corazón, al cerebro y a la piel. Su aporte regular se asocia con una menor inflamación y mejor función cognitiva con el paso del tiempo.

Creatina

Conocida por su vínculo con el rendimiento físico, también cumple un rol en la energía celular. La inmunóloga señala que su consumo puede ser beneficioso a partir de la mediana edad, ya que colabora con la fuerza muscular y la recuperación despues de la actividad diaria.

Colágeno

Este componente forma parte de articulaciones, músculos y tejidos. Con los años, su producción natural desciende. Por eso el colágeno en polvo, combinado con alimentos, acompaña la movilidad y contribuye al cuidado de la piel desde el interior.

La experta insiste en que estos complementos funcionan mejor cuando se integran a hábitos saludables.