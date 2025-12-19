La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación por una semana

El chef sufrió una descompensación durante una expedición al volcán Lanín. Se encuentra bajo cuidados intensivos en Neuquén.

El reconocido chef Christian Petersen atravesó una situación crítica luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras realizaba una excursión en el sur del país. El cocinero, de 56 años , permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes , donde recibió atención médica especializada y continuó bajo estricta observación .

El episodio generó preocupación en el ambiente gastronómico, mediático y empresarial , ámbitos en los que Petersen construyó una trayectoria extensa y de alto perfil.

Sin embargo, el hecho se conoció públicamente varios días después de ocurrido , lo que despertó interrogantes sobre el motivo del hermetismo.

Con el correr de las horas, se confirmó que la información se mantuvo en reserva por expreso pedido de la familia , que solicitó preservar la intimidad del chef mientras se evaluaba su evolución clínica.

En el programa Tarde o Temprano, el periodista Sebastián Ciuffolotti , radicado en la zona, aportó precisiones sobre el episodio tras dialogar con María Belén Ludueña . Allí aclaró que Petersen no llegó a iniciar el ascenso al volcán Lanín , como trascendió inicialmente.

Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva.

“Esto fue en la previa”, explicó Ciuffolotti, al detallar que la descompensación se produjo en la base de la excursión y no durante la caminata en altura.

Ante la consulta sobre la posibilidad de un parte médico oficial, el periodista fue categórico: “No, no emiten ningún parte médico. Todo pedido solicitado de la familia”, afirmó, al explicar el motivo del silencio institucional.

El motivo por el que ocultaron la internación de Christian Petersen

El comunicador también explicó cómo se conoció la situación puertas adentro del hospital. “Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes”, relató.

Según precisó, el proceso de confirmación demandó varias horas. “Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo”, sostuvo, y agregó que no logró acceder a testimonios directos de quienes participaron de la excursión.

En ese sentido, señaló que no pudo determinar con precisión si la actividad continuó o se suspendió para el resto del grupo tras el episodio. “Imaginate que ante una situación así, vos vas a un ascenso y ves una situación de estas características automáticamente, hay que cambiar las cuestiones”, expresó.

Mientras tanto, la atención permaneció puesta exclusivamente en la salud de Christian Petersen, cuyo estado continuó siendo reservado, bajo seguimiento médico permanente.

Qué dice el parte médico oficial

La información sobre su estado de salud fue confirmada a través de un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y la dirección del hospital.

En el texto se precisó que Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y que su condición es reservada. “El paciente presenta un cuadro de falla multiorgánica que requiere monitoreo y cuidados médicos permanentes”, indicaron las autoridades sanitarias.

Pedido de cautela de la familia

Desde el centro de salud solicitaron extrema cautela con la información que circuló tras el episodio, especialmente luego de los rumores que se difundieron en las primeras horas posteriores al traslado.

En abril de este año, Christian Petersen contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi y, tras la boda, la pareja se instaló en San Antonio de Areco, donde el chef desarrollaba nuevos proyectos personales y profesionales. Por ahora, su estado continuó siendo reservado y permaneció internado en terapia intensiva.

El último posteo de Christian Petersen en Instagram

Días antes de sufrir el colapso que derivó en su internación, Christian Petersen compartió en Instagram un mensaje sobre el amor y la felicidad. En la publicación, el chef citó una frase del poeta Rabindranath Tagore y la acompañó con una serie de fotos junto a su pareja, Sofía Zelaschi, en las que se los ve relajados y cómplices.

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, señaló el cocinero.

La relación entre Petersen y Zelaschi lleva varios años y tiene una historia particular: se conocieron en el programa "El Gran Premio de la Cocina", donde él era jurado y ella participante. Aunque el interés fue inmediato, el vínculo tardó en concretarse y atravesó distintas etapas antes de hacerse público.

En 2020, decidieron formalizar su vínculo y comenzaron a convivir junto a sus hijos. Y, en abril de este año, pasaron por el registro civil.

Zelaschi, según trascendió, se mantiene a su lado desde el inicio de la internación, acompañándolo de manera permanente.