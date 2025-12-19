El último mensaje de Christian Petersen en sus redes sociales antes de su falla multiorgánica

El reconocido chef se descompensó durante el ascenso al volcán Lanín, debió ser rescatado de urgencia y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El chef fue diagnosticado con una falla multiorgánica, una condición que implica el deterioro de varios órganos vitales.

La salud de Christian Petersen mantiene alerta al mundo del espectáculo desde que se confirmó que el chef atraviesa una falla multiorgánica y permanece internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes.

El cuadro se desencadenó durante una excursión en el volcán Lanín , donde sufrió un colapso físico que obligó a un urgente operativo de rescate en plena montaña.

Mientras se aguardan novedades oficiales sobre su evolución, en las últimas horas volvió a cobrar fuerza un mensaje que el reconocido cocainero había compartido en sus redes sociales pocos días antes del episodio. Se trata de una publicación íntima, cargada de amor y acompañada por imágenes junto a su pareja Sofía Zelaschi .

Días antes de sufrir el colapso que derivó en su internación, Christian Petersen compartió en Instagram un mensaje sobre el amor y la felicidad. En la publicación, el chef citó una frase del poeta Rabindranath Tagore y la acompañó con una serie de fotos junto a su pareja, Sofía Zelaschi, en las que se los ve relajados y cómplices .

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad” , señaló el cocinero.

La relación entre Petersen y Zelaschi lleva varios años y tiene una historia particular: se conocieron en el programa "El Gran Premio de la Cocina", donde él era jurado y ella participante. Aunque el interés fue inmediato, el vínculo tardó en concretarse y atravesó distintas etapas antes de hacerse público.

En 2020, decidieron formalizar su vínculo y comenzaron a convivir junto a sus hijos. Y, en abril de este año, pasaron por el registro civil.

Zelaschi, según trascendió, se mantiene a su lado desde el inicio de la internación, acompañándolo de manera permanente.

Qué dice el último parte médico

Christian Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, con pronóstico reservado.

Las autoridades sanitarias informaron que el chef presenta una falla multiorgánica, una condición crítica que implica el deterioro simultáneo de varios órganos vitales y requiere atención médica constante.

El episodio se produjo durante el ascenso al volcán Lanín, cuando comenzó a manifestar un comportamiento alterado y signos preocupantes. Ante el riesgo que representaba su estado, quienes lo acompañaban dieron aviso a un guardaparque y se activó un operativo de rescate para bajarlo de la montaña y trasladarlo de urgencia.

Inicialmente fue atendido en el hospital de Junín de los Andes, donde los médicos lograron estabilizarlo, y posteriormente fue derivado a uno de alta complejidad. Según trascendió, al momento del ingreso presentaba un nivel de excitación elevado y otros síntomas que encendieron las alertas.

Mientras continúa bajo estricta supervisión médica, su estado sigue siendo delicado. La expectativa está puesta en su evolución en las próximas horas, mientras sus familiares, colegas y seguidores permanecen atentos a cualquier novedad.