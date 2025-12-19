La nueva variante de la gripe H3N2 podría propagarse ampliamente en enero y febrero + Seguir en









Investigadores alertan sobre la expansión del tipo K, una variante nueva diferenciada de las anteriores. Así, ven probable que el virus "se propague más que en años anteriores".

Los médicos esperan que la cepa alcance su punto máximo entre enero y febrero.

La nueva variante de gripe H3N2 podría propagarse mucho este 2026, aseguraron investigadores. Los especialistas se están preparando para una temporada "brutal", impulsada por esta cepa nueva que se espera que circule ampliamente y "más que en años anteriores".

La gripe o influenza se muta constantemente y la principal versión que se propaga ahora mismo en EEUU es la H3N2, considerada una cepa común, pero subclado K, cuyo tipo es nuevo.

La variante tiene varias mutaciones que la diferencian de las versiones anteriores, lo que la convierte en una “prima de lo que siempre hemos tenido”, dijo el profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale Scott Roberts.

La H3N2-K podría propagarse mucho en 2026 Todavía no está claro si el subclado K puede causar una enfermedad más grave que las anteriores variantes de la H3N2, sostuvo por su lado el profesor de microbiología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, Scott Hensley, quien estudia la gripe.

gripe Todavía no está claro si el subclado K puede causar una enfermedad más grave que las anteriores variantes de la H3N2. Getty Images/iStockphoto Sin embargo, es probable que el virus "se propague más que en años anteriores y provoque más infecciones en general", agregó ya que puede ser más hábil para evitar la inmunidad de las vacunas y las infecciones anteriores.

Además, compararon la evolución de la afección por temporadas: “Por lo general, no tenemos dos malas temporadas de gripe seguidas. Pero a muchos nos preocupa que con esta nueva cepa del subclado K, ligeramente más mutada que de costumbre, podamos ver eso”, agregó Roberts. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que, aunque los casos de gripe están en los niveles esperados para esta época del año, “la actividad de la influenza está aumentando en este mismo instante”, destacó Hensley según cita de The New York Times. Lo más probable es que lleguen a un punto máximo entre enero y febrero, por el aumento previsto de viajes de invierno y las reuniones por las fiestas, sumó. ¿Qué pasa con la vacuna? Tras una evolución avanzada de la cepa, a algunos les preocupa que la vacuna antigripal de este año sea menos eficaz de lo que esperaban los médicos. No obstante, la vacuna sigue ofreciendo una protección que ayuda a evitar instancias graves. Unos primeros datos de Inglaterra durante 2025 mostraron que la vacuna tenía una eficacia de entre el 70% y 75% en la prevención de la hospitalización por gripe en niños, junto a una franja de entre 30% y 40% en adultos.

