Según un estudio de WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), el 62% de encuestados a nivel global padecen emociones negativas, entre ellas se destacan el estrés, preocupación, cansancio y soledad. La investigación abarca las perspectivas y creencias de 35.515 personas de 40 países, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra todos los 10 de octubre.
Salud Mental: 6 de cada 10 argentinos padecen emociones negativas
El 62% de los encuestados a nivel global reportaron experimentar con frecuencia estados de ánimo negativos. Entre ellos, se presentan la preocupación, estrés, cansancio, tristeza y soledad.
-
Día de la Salud Mental: más de tercio de los argentinos asegura tener problemas psicológicos
-
Las tres modalidades de atención del MSP disponibles para niños y adolescentes en materia de salud mental
Los países que con mayor frecuencia declararon haber experimentado estados de ánimo negativos fueron Filipinas (85%) y Pakistán (84%). En el extremo opuesto, Indonesia (24%) y Vietnam (22%) se destacan como las naciones donde menos personas manifestaron haberse sentido afectadas.
Por otro lado, en América Latina, Paraguay (68%) y Chile (67%) son los países donde más personas reportan sentirse con frecuencia afectadas por estados de ánimo negativos. Brasil (64%), Argentina (63%), Ecuador (62%), México (60%) y Perú (59%) está en línea con la media mundial (63%).
Salud Mental en Argentina
En Argentina, un 63% de las personas encuestadas manifiestan haber sentido con frecuencia estados de ánimo negativos. En subgrupos se diferencia que: 7 de cada 10 mujeres y más de la mitad de los hombres aseguran haber atravesado sensaciones negativas de forma habitual.
Los más afectados en el país son los jóvenes: el 71% de las personas de entre 18 y 24 años reporta experimentaron estos estados con frecuencia. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, se disminuye la frecuencia con la que se reportan estos datos, llegando al 55% entre el grupo de 55 a 64 años y 52% entre los mayores de 65 años.
Los tipos de sentimientos negativos registrados
Las personas encuestadas a nivel global señalaron sentirse más afectadas por el cansancio (37%), la preocupación (33%) y el estrés (32%). Mientras que, en Argentina se registra en primer lugar la preocupación (36%), seguida por el estrés (33%) y, en tercer lugar, el cansancio (32%).
- Preocupación: A nivel mundial, el 33% de los encuestados manifestó haberse sentido preocupado/a con frecuencia en los últimos 30 días. En Argentina, un 36% lo hizo de igual manera, un 41% a veces y un 22% rara vez o nunca. Las mujeres argentinas se muestran más preocupadas (43%) que los hombres (28%).
- Cansancio: A nivel global, el 37% de las personas manifestó sentirse cansado/a o con falta de energía con frecuencia. En Argentina, esta proporción es menor (32%), mientras que el 41% dijo sentirse así a veces y el 26% rara vez o nunca.
- Insomnio: En el mundo, el 28% de los encuestados dijo haber tenido dificultades para dormir con frecuencia. En Argentina, el 26% manifestó lo mismo, el 36% a veces y el 37% rara vez o nunca. Los jóvenes son los más afectados: 32% entre 18-24 años.
- Abrumado: A nivel global, el 24% de los encuestados manifestó sentirse abrumado/a con frecuencia. En Argentina, la cifra que indica frecuencia esta alineada al promedio mundial (23%), mientras que el 34% lo siente a veces y el 40% rara vez o nunca.
- Tristeza: El 22% de los encuestados a nivel global manifestó haber sentido tristeza, vacío o depresión con frecuencia. En Argentina, la proporción se ubica en 21%, el 30% a veces y el 48% rara vez o nunca.
- Mal humor: Globalmente, el 23% de las personas se siente irritable o de mal humor con frecuencia. En Argentina un (22%), mientras que el 35% lo siente a veces y el 42% rara vez o nunca.
- Estrés: En el mundo, el 32% de los encuestados reportó sentirse estresado con frecuencia. En Argentina, esta proporción se mantiene en línea (33%).
En Argentina se observa que los segmentos más afectados son las mujeres y los jóvenes. Si bien el país se mantiene en línea con los promedios globales, las brechas entre grupos son significativas.
Dejá tu comentario