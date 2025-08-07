San Cayetano: por qué se celebra cada 7 de agosto

Miles de fieles se congregan para homenajear al santo. Su figura comenzó a crecer desde la década de 1930.

Cada 7 de agosto , miles de fieles se congregan en el santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y en distintas parroquias del país para rendir homenaje al santo que representa el pan y el trabajo . La conmemoración recuerda la muerte del religioso en 1547 , pero el motivo por el cual se lo venera como protector del empleo tiene raíces en la historia social de la Argentina .

La figura de San Cayetano fue adoptada como símbolo de lucha por el sustento en la década de 1930 , cuando la crisis de 1929 provocó una fuerte ola de desempleo en el país. En ese contexto, el sacerdote Domingo Falgioni , entonces director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos , promovió la devoción al santo como intercesor laboral .

Falgioni impulsó la difusión de una imagen de San Cayetano cargando al Niño Jesús y una espiga de trigo , elementos que consolidaron su representación como patrono del pan y el trabajo . Los testimonios de favores recibidos multiplicaron la fe popular, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Cayetano de Thiene nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad italiana de Vicenza , dentro de una familia acomodada. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y, a los 26 años, se trasladó a Roma para iniciar su camino religioso.

Durante su tiempo en la Santa Sede, se desempeñó como secretario privado del papa Julio II . Tras el fallecimiento del pontífice, Cayetano eligió ordenarse como sacerdote en 1516 . Fundó el Oratorio del Amor Divino y, más tarde, la Orden de Clérigos Regulares Teatinos , que promovía una vida austera basada en la oración y el desapego material.

San Cayetano.jpeg

Fiel a sus principios, Cayetano renunció a todos sus bienes y se negó a vivir de limosnas. Se dedicó a socorrer a personas pobres y enfermas, y fundó los Montes de Piedad, instituciones destinadas a brindar préstamos sin usura.

Durante la Reforma Protestante, dejó una frase emblemática: “Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo”.

Murió el 7 de agosto de 1547, a los 66 años, afectado por una enfermedad. Se negó a descansar sobre un colchón hasta su último día. Su figura humilde y entregada generó admiración, y poco después de su muerte comenzaron a atribuirle milagros. El papa Urbano VIII lo beatificó el 8 de octubre de 1629 y el papa Clemente X lo canonizó el 12 de abril de 1671.

El santuario en Liniers

En la Ciudad de Buenos Aires, el principal centro de culto a San Cayetano se encuentra en Cuzco 150, barrio de Liniers. La iglesia fue fundada en 1875 por la Sociedad Hijas del Divino Salvador y se transformó con los años en un lugar clave para la espiritualidad popular.

Cada 7 de agosto, personas de todas las provincias y de países vecinos se acercan al templo para agradecer o pedir por trabajo y sustento. Las puertas del santuario se abren durante toda la jornada para recibir a los devotos.

La oración tradicional a San Cayetano

La Agencia Católica de Informaciones comparte la oración que miles de fieles rezan para solicitar la intervención del santo en sus vidas. El texto es el siguiente:

“¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.”

También se reza la oración a la Divina Providencia: “Santísima Trinidad, ¡oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino.”

Y se cierra con estas palabras: “Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.”