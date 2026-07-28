Interna del peronismo: Sergio Uñac sigue girando y fue recibido por una referente del kirchnerismo

En medio de la tensión del peronismo por la definición de candidaturas para 2027, el ex gobernador de San Juan se acerca al sector de Cristina de Kirchner.

Mientras Ricardo Quintela intenta unir a las distintas tribus del peronismo este sábado en La Rioja, con invitación incluida a Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el peronismo se mueve de cara a la definición de candidaturas para 2027. El precandidato presidencial, Sergio Uñac, sostiene su pedido de internas en el PJ con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido por una referente de La Cámpora.

De gira por Mendoza, Uñac mantuvo encuentros con empresarios, dirigentes e intendentes de distintos departamentos de la provincia y encabezó en Malargüe una conferencia sobre minería, donde defendió la licencia social como condición indispensable para el desarrollo de la actividad además de cuestionar el RIGI de Javier Milei .

En el marco de la recorrida que viene realizando por distintas provincias argentinas, el senador nacional por San Juan ya visitó Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca, con el objetivo de avanzar en la construcción de una propuesta nacional con una mirada federal. En Mendoza, la agenda comenzó con un encuentro en la Federación Económica de Mendoza (FEM), donde presentó dos proyectos de ley que actualmente cuentan con estado parlamentario en el Senado: uno destinado al salvataje de las PyMEs y otro orientado al fortalecimiento de las economías regionales. El intercambio permitió además conocer las principales preocupaciones del entramado productivo mendocino y analizar la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

En el plano político, Uñac mantuvo una reunión con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, una de las principales referentes de La Càmpora, y posteriormente viajó al sur provincial para encontrarse con el intendente de Malargüe, Celso Jaque. Más tarde, en San Rafael, compartió una reunión de trabajo con el intendente Omar Félix y con el presidente del PJ mendocino, Emir Félix. Antes de regresar a San Juan, visitó al intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Sin provincia de Buenos Aires, no hay proyecto nacional para Uñac . Por eso el sanjuanino saldrá en las próximas semanas a mostrarse también con intendentes y referentes cercanos a Cristina en el marco de su auto lanzamiento como candidato presidencial del peronismo. El vínculo con la expresidenta es directo y se tradujo en la nota que en marzo le envió en su calidad de presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional para pedirle la convocatoria a internas dentro del peronismo con el objetivo de definir al próximo candidato presidencial. Después de esa solicitud, Cristina le devolvió un llamado telefónico para respaldar el llamado a internas.

Mientras Axel Kicillof emerge como el candidato natural en el peronismo, a cargo de la provincia con más electores del país y uno de los principales opositores a Javier Milei, el plan de Uñac apunta principalmente a lograr el apoyo de los sectores del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires para intentar partirle el distrito al actual gobernador y poder ser competitivo en una eventual interna presidencial del peronismo.

La interna del peronismo bonaerense

La Cámpora de Máximo Kirchner cuenta con una sólida estructura política en el conurbano y gobierna distritos como Hurlingham (Damián Selci), Quilmes (Mayra Mendoza), Lanús (Julián Álavarez) pero además tiene aliados clave en municipios con un peso electoral clave como Lomas de Zamora (Federico Otermín) además de su penetración electoral en La Matanza. El sanjuanino ya estuvo además reunido con Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas.

Uñac también participó de la jornada "Minería y desarrollo sustentable" realizada en el Complejo Tesaurus de Malargüe. Frente a empresarios, profesionales, estudiantes y representantes de instituciones vinculadas al sector, el ex gobernador de San Juan compartió la experiencia del "Modelo San Juan" como una política de Estado que logró combinar inversión, controles ambientales, previsibilidad institucional y desarrollo local. "Hablar de minería es, antes que nada, hablar de licencia social, porque sencillamente no se puede llevar adelante sin el acuerdo de la comunidad", afirmó. Y agregó: "La licencia social no es un obstáculo para la minería, es su principal activo".

Respecto del RIGI, reconoció que el régimen puede contribuir a atraer inversiones, pero advirtió que no puede desconocer el camino recorrido por las provincias mineras. "Ningún régimen nacional debería construirse por encima de lo que las provincias mineras ya aprendimos". En este sentido agregó: "La legislación de San Juan establecía que las empresas mineras debían contratar proveedores sanjuaninos por al menos el 75% del monto anual de sus compras y servicios, además de garantizar que el 75% de su personal tuviera domicilio en la provincia. Hoy el RIGI reduce esa vinculación: exige solamente un 20% de proveedores argentinos, no necesariamente sanjuaninos, mientras que en materia laboral, no establece ningún porcentaje obligatorio de trabajadores locales”.

El mensaje de Sergio Uñac

En ese marco ejemplificó con la importación desde China de una ciudad modular destinada a un proyecto minero sanjuanino: "La inversión llega a San Juan, pero gran parte del empleo, los proveedores y el valor agregado quedan en China". Para Uñac, el desafío de la minería argentina no pasa únicamente por atraer capitales, sino por generar empleo local, fortalecer las empresas nacionales, agregar valor a la producción y construir consensos duraderos con las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

“La minería en San Juan nunca fue pensada como reemplazo de la matriz productiva. Fue pensada como una pieza más dentro de una estrategia diversificada”, sentenció. Además remarcó: “Debemos trabajar para que el valor agregado que hoy se genera en otro país, cuando se refina o manufactura lo que nosotros extraemos, empiece a generarse en Argentina y para los argentinos".