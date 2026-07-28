Grave choque en Berazategui: dos jóvenes heridos tras perder el control y prenderse fuego el auto

El accidente ocurrió en una esquina transitada de la ciudad bonaerense. El vehículo habría pasado por una boca de tormenta sin tapa, lo que desencadenó la pérdida de control, el impacto y el incendio.

Un violento accidente de tránsito dejó a dos jóvenes en estado grave en la ciudad de Berazategui , luego de que el auto en el que circulaban perdiera el control, chocara contra varios obstáculos y terminara envuelto en llamas.

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El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17 , donde cámaras de seguridad captaron toda la secuencia del siniestro.

De acuerdo con las imágenes registradas, el vehículo habría pasado por una boca de tormenta sin tapa, lo que provocó que el conductor perdiera el control. A partir de ese momento, el auto comenzó a girar sobre la calzada, realizando varios trompos.

Instantes después, el rodado impactó contra un árbol, colisionó con otro vehículo y finalmente se incendió. La violencia del choque y el posterior fuego agravaron la situación de los ocupantes , que quedaron atrapados en medio de la escena.

Los dos ocupantes, ambos de 18 años, fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a un centro de salud. Permanecen internados con heridas de gravedad , aunque no se difundieron detalles oficiales sobre su evolución.

Tras el episodio, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el estado de la calzada y señalaron que la falta de mantenimiento, especialmente la presencia de bocas de tormenta sin tapa, representa un riesgo constante para quienes circulan por el área.

El reclamo apunta a la necesidad de obras y controles más estrictos, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes en una zona que, según denuncian, ya había registrado situaciones similares.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades y evaluar las condiciones de la vía pública, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.