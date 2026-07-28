Violento robo a un kiosco en La Matanza: amenazaron a la dueña con una escopeta y escaparon con mercadería

Tres delincuentes irrumpieron en un comercio, redujeron a la comerciante a punta de escopeta y vaciaron el local en pocos segundos. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y los sospechosos continúan prófugos.

Un violento asalto ocurrió en un kiosco del partido bonaerense de La Matanza , donde una mujer fue amenazada con una escopeta por un grupo de delincuentes que ingresó al comercio para robar mercadería . El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales .

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El hecho ocurrió en un local ubicado sobre Figueroa Alcorta al 4300 , en el barrio Villa Constructora , y es investigado por las autoridades, que buscan identificar a los responsables.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, tres hombres encapuchados , con sus rostros cubiertos, irrumpieron por la fuerza en el kiosco mientras la dueña atendía el negocio. Si bien la cámara exterior no captó el interior del comercio, el audio registró las amenazas de los asaltantes.

" Abrí, abrí, abrí o te mato. ¡Rápido! ", le gritó uno de los delincuentes a la comerciante mientras la intimidaba con un arma de fuego.

Apenas 30 segundos después del ingreso de los ladrones, un automóvil conducido por un cuarto cómplice se detuvo frente al local para facilitar la huida.

Con el vehículo ya estacionado en la puerta, los delincuentes comenzaron a cargar rápidamente distintos productos del kiosco.

"Vamos, vamos", se escucha decir a uno de ellos, mientras otro indicaba qué elementos debían llevarse: "Las galletitas, los cigarros".

En pocos instantes vaciaron parte del comercio y escaparon junto al conductor que los esperaba afuera. Los registros fílmicos ya fueron entregados a los investigadores, que trabajan para identificar a los autores del robo, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

Un comercio que atendía hasta altas horas

Según indicaron medios locales y vecinos de la zona, el kiosco suele permanecer abierto hasta altas horas de la noche, una característica que lo convierte en un comercio con movimiento constante.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del barrio y otras medidas destinadas a reconstruir el recorrido realizado por los asaltantes antes y después del ataque.

La Matanza, el distrito con la mayor tasa de homicidios de la provincia

El nuevo episodio de inseguridad volvió a poner el foco sobre la situación delictiva en La Matanza.

De acuerdo con las estadísticas correspondientes a las investigaciones penales iniciadas durante el último año en la provincia de Buenos Aires, el distrito registra la tasa de homicidios más alta del territorio bonaerense.

Mientras el promedio provincial se ubicó en 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes, La Matanza encabezó el ranking, seguida por el departamento judicial Moreno-General Rodríguez, que presentó una tasa de 7,66 homicidios cada 100.000 habitantes, equivalente a 55 asesinatos registrados entre ambos municipios.