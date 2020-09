San Telmo: anticuarios, sin clientes, subsisten hoy con remates online

Pablo Pedreira es tercera generación de anticuarios y tiene su local en San Telmo. Para este joven que quiso seguir el legado de su familia, la realidad del barrio también le resulta muy complicada. “La situación es crítica, no entra gente a mirar ni a comprar. Estamos con algunos clientes particulares y abocándonos a internet. Muchos participan de los remates abiertos, que son públicos, aunque en nuestro caso compramos en remates. El rubro está muy golpeado y hay mucha gente ofreciendo su mercadería, sus muebles, cuadros, adornos”, explicó.

Actualmente no existe un censo exacto con la cantidad de anticuarios en ese barrio porteño, pero si hay un dato que muestra cómo fue cayendo el negocio. “En buenos momentos, teníamos entre 500 y 600 anticuarios entre grandes, medianos y pequeños que estaban en la órbita de San Telmo. A eso, hay que agregarle todos los talleres que eran satélites auxiliares de los anticuarios y galerías, que reparaban y reacondicionaban las piezas, y donde se empleaba a muchísima gente. Cada taller de restauración eran no menos de 3 o 4 personas y en algunos casos hasta 10, lo cual la merma de trabajo en nuestra actividad golpeó de lleno a estos talleres. Hoy, aproximadamente existen la mitad de esos 500 anticuarios y muchos no la están pasando bien”, finalizó Medrano.

Recientemente, se abrieron los bares y restaurantes con mesas afuera y eso generó un poquito más de movimiento en la zona. De todas maneras, hasta que no haya un mayor arribo de gente, en especial de turistas, se cree que San Telmo no va a cambiar demasiado a cómo está hoy.

Porcelanas, bronces, muebles, esculturas y arte, son parte del popurrí que se encuentra hoy en los maravillosos anticuarios de San Telmo, un viaje al pasado que de a poco el presente parece ir opacando.