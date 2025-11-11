Se actualiza la multa por no tener la VTV al día: esto tendrás que pagar en noviembre 2025







Conocé los valores de esta infracción y cómo obtener el turno para realizar el control, tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires.

El plazo para realizar la VTV dependerá de la antigüedad y el tipo de vehículo.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite en el que se controla el estado mecánico y la emisión de gases de todos los vehículos. Es obligatorio realizar periódicamente este control, ya que en caso de no hacerlo, los conductores deberán abonar una multa de tránsito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los valores de las infracciones se establecen con las Unidades Fijas (UF). Esta tiene un valor distinto en cada jurisdicción de Argentina, como por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires equivale a $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires alcanza los $1.711.

Página de la VTV Paso a paso: cómo tramitar la VTV Para realizar la VTV, en primer lugar, es necesario sacar un turno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este se deberá tramitar con los siguientes pasos:

Acceder al sistema de asignación de turnos para la Verificación Técnica Vehicular. Completar el formulario web con los datos del vehículo y de contacto y seleccionar el método de pago del trámite (online o presencial). Seleccionar alguna de las 7 plantas, la fecha y el horario del turno. Completar los datos del pago solicitados en el formulario. Abonar la reserva del turno según el método de pago elegido. No obstante, en la Provincia de Buenos Aires, el trámite para obtener el turno de la VTV requiere los siguientes pasos:

Ingresar a portal.vtv.gba.gob.ar y completar con los datos correspondientes. En caso de ser la primera vez que se ingresa, se deberá registrar. Dirigirse a la sección “Mis Vehículos” y seleccionar la opción “Solicitar turno”. Elegir la zona para realizar el trámite, la planta de VTV más conveniente, fecha y horario para el turno. Confirmar el turno y descargar el comprobante. VTV.jpg TV Pública Costos de la VTV en noviembre 2025 En primer lugar, el costo para gestionar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires es de $63.453,61 para conductores de vehículos y $23.858,78 para los de motovehículos. Por otro parte, en la provincia bonaerense, los costos para realizar la verificación obligatoria son los siguientes, según el tipo de vehículo:

Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70

Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87

Vehículos Pesados más de 2.500 kg : $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79 Cuánto cuesta la multa por no tener la VTV En la CABA, no portar la oblea de la VTV equivale a una multa de 100 UF, que en este caso equivale a $79.851. Sin embargo, si nunca se hizo una verificación o esta se encuentra desactualizada, la infracción ascenderá a las 400 UF, lo que equivale a $319.404. Por otro lado, en PBA, la multa por circular sin la VTV actualizada cuesta entre 300 y 1.000 UF, lo que se traduce como de $513.300 a $1.711.000.