6 de noviembre 2025 - 11:47

VTV 2025: quiénes deben hacerla, quiénes están exentos y cuánto cuesta

Este trámite es esencial: no tenerlo vigente puede derivar en multas, retención de la licencia o incluso del vehículo.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que garantiza que los autos y motos estén en condiciones seguras para circular. Este trámite es esencial: no tenerlo vigente puede derivar en multas, retención de la licencia o incluso del vehículo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa establece distintos casos de exención, tanto para ciertos vehículos como para personas con condiciones especiales.

Durante la revisión, los técnicos inspeccionan frenos, luces, neumáticos, suspensión, dirección y emisiones contaminantes. Si el vehículo no pasa la prueba, su titular debe corregir los desperfectos antes de volver a usarlo.

Vehículos exentos de la VTV

Están exceptuados de realizar la verificación:

  • Autos 0 km hasta los tres años de antigüedad o 60.000 km, lo que ocurra primero.

  • Motos nuevas, hasta cumplir un año desde su patentamiento.

Quiénes no pagan el trámite

En CABA, pueden realizar la VTV sin costo:

  • Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo y vehículos cuyo valor no exceda el límite fijado para el impuesto automotor.

  • Personas con discapacidad, independientemente de si el vehículo está adaptado o no.

  • Familiares directos o tutores de personas con discapacidad.

Tarifas vigentes en 2025

Los valores actuales en la Ciudad son:

  • Autos: $63.453,61

  • Motocicletas: $23.858,78

En la provincia de Buenos Aires, los precios varían según el tipo de vehículo:

  • Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $79.641

  • Más de 2.500 kg: $143.354

  • Motos desde 50 cc hasta 600 cc: entre $31.856 y $47.785

  • Motos de más de 600 cc: $63.713

Documentación requerida

Para renovar la VTV se necesita:

  • DNI vigente

  • Licencia de conducir

  • Cédula verde o título de propiedad

  • Seguro al día

  • Constancia de turno y comprobante de pago

  • En autos con GNC, la oblea y certificado actualizados

Multas por no tener la VTV al día

Circular sin la verificación vigente puede salir caro. En la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones llegan a $41.000, y las autoridades pueden retener el vehículo hasta regularizar la situación. En la Provincia, las multas oscilan entre $34.000 y $113.000, dependiendo de la falta.

Cómo pedir turno

El trámite se realiza online a través de los portales oficiales de la VTV Ciudad o VTV Provincia de Buenos Aires, donde se puede elegir día, horario y sede. Hacerlo con anticipación evita demoras y sanciones.

