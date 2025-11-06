VTV 2025: quiénes deben hacerla, quiénes están exentos y cuánto cuesta

Este trámite es esencial: no tenerlo vigente puede derivar en multas, retención de la licencia o incluso del vehículo.

La VTV es un control obligatorio para la circulación de vehículos

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que garantiza que los autos y motos estén en condiciones seguras para circular. Este trámite es esencial: no tenerlo vigente puede derivar en multas, retención de la licencia o incluso del vehículo.

En la Ciudad de Buenos Aires , la normativa establece distintos casos de exención , tanto para ciertos vehículos como para personas con condiciones especiales.

Durante la revisión, los técnicos inspeccionan frenos, luces, neumáticos, suspensión, dirección y emisiones contaminantes. Si el vehículo no pasa la prueba, su titular debe corregir los desperfectos antes de volver a usarlo.

Están exceptuados de realizar la verificación:

Motos nuevas , hasta cumplir un año desde su patentamiento .

Autos 0 km hasta los tres años de antigüedad o 60.000 km , lo que ocurra primero.

En CABA, pueden realizar la VTV sin costo:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo y vehículos cuyo valor no exceda el límite fijado para el impuesto automotor.

Personas con discapacidad , independientemente de si el vehículo está adaptado o no.

Familiares directos o tutores de personas con discapacidad.

Tarifas vigentes en 2025

Los valores actuales en la Ciudad son:

Autos: $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

En la provincia de Buenos Aires, los precios varían según el tipo de vehículo:

Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $79.641

Más de 2.500 kg: $143.354

Motos desde 50 cc hasta 600 cc: entre $31.856 y $47.785

Motos de más de 600 cc: $63.713

Documentación requerida

Para renovar la VTV se necesita:

DNI vigente

Licencia de conducir

Cédula verde o título de propiedad

Seguro al día

Constancia de turno y comprobante de pago

En autos con GNC, la oblea y certificado actualizados

Multas por no tener la VTV al día

Circular sin la verificación vigente puede salir caro. En la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones llegan a $41.000, y las autoridades pueden retener el vehículo hasta regularizar la situación. En la Provincia, las multas oscilan entre $34.000 y $113.000, dependiendo de la falta.

Cómo pedir turno

El trámite se realiza online a través de los portales oficiales de la VTV Ciudad o VTV Provincia de Buenos Aires, donde se puede elegir día, horario y sede. Hacerlo con anticipación evita demoras y sanciones.