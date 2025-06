Se complica la situación de Claudio Caniggia: la defensa de Mariana Nannis pidió su detención

La Fiscalía rechazó el pedido de detención de Caniggia

Pese al pedido de la querella, el fiscal Sandro Abraldes decidió no avanzar con una orden de detención contra Caniggia. Según reveló el periodista Mauro Szeta en Lape Club Social, la decisión se basó en que “la prueba ya está recolectada y que no hay necesidad de detenerlo para que enfrente el juicio”.

La exesposa del exfutbolista había denunciado también un supuesto intento de hostigar a una testigo clave en la causa, lo que agravaría su situación judicial. “No hay justicia en la Argentina. Caniggia está hostigando y persiguiendo a mi testigo principal, a mi entorno y a personas cercanas a mí”, declaró Nannis a mediados de mayo.

caniggia nannis.jpg La defensa de Nannis solicitó la revocación de la libertad del exjugador, por entorpecer la investigación y violar las condiciones impuestas por la Justicia.

El abogado Pablo Gómez de Olivera había fundamentado el nuevo pedido en la presunta desobediencia de las condiciones de su libertad, que prohíben dificultar el desarrollo de la investigación. El viaje, según argumentó, no fue autorizado por la Justicia.

No obstante, Szeta explicó que “a veces la norma es ambigua: no te dice que tenés que pedir autorización, sino avisar, que no es lo mismo en términos legales”. Y aclaró: “Caniggia siempre estuvo a derecho. Si no avisó, habría incumplimiento. Todo depende de cómo lo interprete el tribunal que tiene a cargo la situación procesal de él”.