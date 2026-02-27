Expectativa en EEUU por el testimonio de los Clinton por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El exmatrimonio presidencial se encuentra en la mira tras presuntos vínculos de Bill con el financista entre los 90 y 2000. Mientras Hillary negó haber conocido a Epstein, se aguarda el testimonio de su marido.

El testimonio del exmatrimonio presidencial estadounidense de Bill y Hillary Clinton genera gran expectativa por su presunto vínculo con el financista Jeffrey Epstein , culpable de una red de abuso sexual y trata de personas. Mientras ella negó ante el Congreso de EEUU haber conocido al empresario, se espera que el exmandatario brinde detalles este viernes tras conocerse registros suyos entre los 90 y 2000.

La exsecretaria de Estado compareció varias horas a puertas cerradas este jueves—aunque la pareja había solicitado una audiencia pública— ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes , en el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, Nueva York, cerca de su residencia principal.

“ No sé cuántas veces tuve que decir que no conocía a Jeffrey Epstein ”, le dijo Hillary Clinton a los periodistas al terminar su testificación y se mostró confiada de que su esposo desconociera los delitos del financista.

Al ser consultada si estaba “100 % segura” de que no sabía nada relacionado con la actividad delictiva de Epstein, ella respondió que "sí". Por su parte, su marido tiene previsto testificar ante el panel este viernes desde las 11 (hora local).

“Y creo que la cronología de su conexión con Epstein terminó años, varios años antes de que salieran a la luz las actividades criminales de Epstein” , explicó Hillary.

Entre los detalles de su sesión, se había establecido una pausa después de que la representante republicana Lauren Boebert (Colorado) filtrara una foto de Hillary Clinton dentro de la sesión a un YouTuber conservador, Benny Johnson, quien la publicó en X y en Instagram.

Aunque no hay pruebas de irregularidades o delitos de los dos, los integrantes del comité buscan indagar en el vínculo que Epstein tuvo con Bill Clinton durante años. El financista visitó la Casa Blanca en múltiples ocasiones en la década de 1990, según los registros de visitantes.

Después de que Clinton dejara la presidencia, en 2001, Epstein participó en sus actividades filantrópicas y el exmandatario voló por lo menos 16 veces en su avión privado entre 2002 y 2003.

También fue fotografiado con mujeres en un jacuzzi, imágenes que aparecen en archivos desclasificados por el Departamento de Justicia, y junto a la socialité Ghislaine Maxwell, la expareja y cómplice de Epstein en el tráfico de víctimas.

epstein y clinton Aunque no hay pruebas de irregularidades o delitos de los dos, el comité busca indagar en el vínculo de Epstein y Bill entre los 90 y 2000. Gentileza: BBC

