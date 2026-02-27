Chayanne en Córdoba: todo lo qué tenés que saber antes de sus shows + Seguir en









El musico puertorriqueño se presentará en la provincia como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour”.

Chayanne se prepara para un nuevo show en su paso por Argentina.

Después de más de cinco años, Chayanne vuelve a encontrarse con su público argentino y lo hará a lo grande: el cantante y bailarín puertorriqueño se presentará Córdoba esta noche en el marco de su tour “Bailemos Otra Vez" y repetirá el 11 de marzo. Ambos shows se llevarán a cabo en el estadio de Instituto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El artista ya dio dos show en el Movistar Arena el 24 y 25 de febrero, y volverá por más el 1°, 4 y 7 de marzo. Su visita culminará el 13 de marzo con un mega show en el Estadio de Vélez, que marcará el cierre de su recorrido por el país.

Chayanne en Córdoba Para el show de Chayanne del 11 de marzo en el estadio de Instituto las entradas todavía están disponibles a través de ticketek.com.ar, con todos los medios de pago habilitados.

En Córdoba y Buenos Aires, los shows contarán con la participación del dúo de cumbia Roze como telonero. El grupo viene de lanzar el simple "Si tú supieras" junto a Salastkbron y DJ TAO, adelanto de su álbum debut Tu vecino nos conoce.

El tour Bailemos Otra Vez marca el regreso de Chayanne a los escenarios tras varios años de pausa. El artista lanzó en 2023 un nuevo álbum con el mismo nombre, que incluye canciones como Te amo y punto, Bailando bachata y Como tú y yo. Este material significó su vuelta a los estudios luego de más de ocho años sin publicar un disco de estudio.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música latina, Chayanne es reconocido por su repertorio de baladas románticas y temas bailables, así como por su presencia escénica en vivo.

Temas Córdoba

Show

Música