Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo y hay al menos 11 personas heridas + Seguir en









En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de la Ciudad y personal del SAME.

Se cayó el techo de un centro médico que pertenece a OSECAC en el barrio porteño de Palermo y hay al menos once personas heridas. En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de la Ciudad y personal del SAME.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió este martes por la mañana en un edificio ubicado sobre la calle Medrano al 1174, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando una parte del techo se derrumbó en el primer piso, que está destinado a consultorios. Minutos después, ya habían sido evacuadas todas las personas que estaban dentro.

Tras el hecho, se trasladaron al menos 22 móviles del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. Hay al menos once personas heridas. cinco mujeres adultas y un hombre mayor fueron atendidos en el lugar por diversas heridas. Tres personas debieron ser trasladadas a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía. Otras 20 personas fueron atendidas en el lugar y aproximadamente fueron 50 personas las que se autoevacuaron.

También se hizo presente en el lugar personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

El testimonio de Alberto Crescenti El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que recibieron el llamado a las 9.15 por el desplome de un techo del consultorio externo de la planta baja.

“Había casi 40 personas, de las cuales seis tuvieron que ser sacadas de abajo del techo por los Bomberos y médicos de triage. Fueron trasladadas con traumatismos de cráneo”, detalló. Además, confirmó que no hubo menores involucrados en el hecho y agregó que el operativo fue muy rápido y permitió sacar a las personas de la situación, compensarlos y derivarlos a los hospitales.