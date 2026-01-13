La madre de Nahuel Gallo pidió por la liberación de su hijo: "Un país entero pide por él" + Seguir en









La madre del gendarme se pronunció en medio de la liberación de presos políticos en Venezuela. En esa línea, compartió sus expectativas mientras ve que él "sigue quedándose" en la cárcel.

"A Nahuel lo está pidiendo un país entero", expresó la mamá de Gallo.

La madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista desde diciembre de 2024, habló en medio de la liberación de presos políticos en Venezuela. Con desesperación, la mujer pidió saber sobre el estado de su hijo y recalcó que "un país entero pide por él".

Griselda Heredia se mostró a corazón abierto sobre el estado de Nahuel y sostuvo: “La última información que tenemos es que él se encuentra bien. A través del grupo de familiares y de liberados pude tener datos de que él está bien”.

En diálogo con Futurock comentó que "a Nahuel también se le habilitaron visitas, pero él está solo en Venezuela y nadie lo fue a ver": "Cuando estuvimos reunidos con el canciller y con Patricia Bullrich, nos aclararon que no podíamos viajar", recordó.

La madre de Nicolás Gallo pide saber cómo está: "Un país entero pide por él" "Como no tiene familiares directos, no puede ir ni siquiera su esposa porque no están casados legalmente", sumó. Además, compartió su perspectiva a raíz de la liberación de presos políticos que viene llevando el país bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez desde la intervención de EEUU: "Mis expectativas de ahora son mis intuiciones como mamá, porque están liberando por tandas y Nahuel sigue quedándose ahí".

"A Nahuel lo está pidiendo un país entero. Diosdado, al ver que Nahuel es un diamante, va a negociar con él por su propia libertad", reflexionó Heredia al aire

Mamá de Nahuel Gallo 2.jpg Griselda comentó que "a Nahuel también se le habilitaron visitas, pero él está solo en Venezuela y nadie lo fue a ver". Venezuela liberó a otros 24 presos políticos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani no aparecen en la lista La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de 24 presos políticos en Venezuela durante la madrugada de este lunes. Los excarcelados incluyen tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, quienes permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1, en un operativo que se produce tras la captura de Nicolás Maduro. Los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani no fueron incluidos en la lista de excarcelados, pese a la expectativa por su situación. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su liberación, y familiares permanecen a la espera con vigilias frente a los centros de detención. Gallo se encuentra recluido en El Rodeo 1 desde diciembre de 2024 y, según denuncias familiares, tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron las visitas este domingo, aunque sin noticias claras sobre su situación.

