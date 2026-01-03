La cantina contemporánea que convirtió el encuentro en experiencia + Seguir en









Con una cocina pensada para compartir, una agenda lúdica que se renueva constantemente y un rooftop bar que ya es referencia en Palermo, ORNO se consolida como uno de los espacios gastronómicos más singulares de la Ciudad. A su propuesta se suma ahora ORNO al Paso, la nueva apertura en Palermo OFF, que anticipa la llegada de la cantina completa en febrero.

Direcciones: Guatemala 4701, ORNO Cantina; Beruti 3336, ORNO al Paso, Palermo Off.

En una esquina clave de Palermo, ORNO construyó algo más que un restaurante: creó un lugar donde la mesa funciona como punto de encuentro y la experiencia se completa con música, juegos, coctelería y una energía que invita a nunca dejar de divertirse. Definida como una cantina ítalo-porteña contemporánea, su propuesta gastronómica combina platos de impronta bodegonera con una mirada actual, ideal para pedir variedad y compartir.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La experiencia de ORNO La carta recorre entradas y platos pensados para pedir más de uno: pastas caseras, pizzas de fermentación lenta, napoletanas y estilo Detroit, y recetas donde conviven técnicas tradicionales e ingredientes bien elegidos. Todo se apoya en una lógica clara: comer bien, sin solemnidad, en mesas amplias que favorecen la charla, los brindis y el ritual colectivo.

ORNO - Cantina y platos Platos en ORNO. La experiencia se amplifica en CIMA, el rooftop bar de ORNO, una terraza que se abre al cielo porteño y al pulso urbano de Palermo. Con una barra protagonista, CIMA se convirtió en un destino propio dentro del mismo edificio. Allí, la coctelería diseñada por Flavia Arroyo, referente del sector, propone cócteles de autor, versiones clásicas y opciones sin alcohol, pensadas para acompañar desde un after office hasta celebraciones nocturnas. Pizztails, que son una versión comestible de cócteles clásicos y se reinterpretan cada mes, picoteo y una programación musical con DJs en vivo terminan de definir el carácter del espacio.

Eventos como drag bingo, karaoke, pop ups gastronómicos y noches temáticas refuerzan la identidad lúdica de ORNO, un diferencial que atraviesa tanto la cocina como la barra y transforma cada visita en algo distinto.

CIMA - Cócteles y triolet CIMA. A esta propuesta se suma una novedad clave: la reciente apertura de ORNO al Paso en Palermo OFF, el nuevo corredor gastronómico ubicado en Beruti 3336, detrás del Alto Palermo Shopping. En este formato ágil y descontracturado, la marca presenta pizzas al taglio, con masa alta, aireada y crocante, empanadas, fainá sticks y helado soft, ideales para comer al paso sin perder calidad gastronómica. Además, en febrero está prevista la apertura de ORNO Cantina en el mismo espacio, que llevará allí la experiencia completa del proyecto.

ORNO - Palermo OFF Entre la cantina, el rooftop bar y su versión al paso, ORNO confirma que la gastronomía siempre es una buena excusa para reunirse, celebrar y crear momentos. Un lugar donde la buena comida se cruza con el disfrute y cada encuentro halla su mejor escenario.

Temas Palermo

Restaurante