Se mantiene "sin avance" el incendio de las Yungas jujeñas tras quemarse casi 8.000 hectáreas

En ese lugar específicamente trabajan 96 brigadistas, mientras que más de 100 fueron distribuidos para tareas de "enfriamiento de los perímetros y para que se mantenga lo que ya se ha hecho".

"El trabajo que hacen es concretamente cortar los árboles prendidos, los tocones, rasparlos y enterrarlos, lo que va a permitir ir ampliando más la línea cortafuego", explicó el funcionario provincial.

Según se explicó, el frente del incendio alcanza los 10 kilómetros en dirección al Parque Nacional Calilegua, pero "está quieto y hace ocho días que no avanza", no obstante las condiciones climáticas no favorecen por las altas temperaturas y los vientos cambiantes.

Hasta el momento, el incendio que se originó en la localidad de Yuto, 161 kilómetros al noreste de la capital jujeña, afectó 7.800 hectáreas de bosques y pastizales, de los cuales 995 corresponden al Parque Calilegua,

"Una vez que lo tengamos controlado, cuando tengamos la seguridad que no va a salir del perímetro, nos dedicaremos a trabajar adentro pero no estamos en esa situación ahora, el incendio está fuera de control", afirmó Cooke.

Por otro lado, la lluvia caída en la semana pasada, unos 17 milímetros, trajo tranquilidad y fue una ayuda para ensanchar la brecha y trabajar con los troncos prendidos.

"Estamos ensanchando sobre todo la líneas que están frente a la localidades de Caimancito y Yuto las cuales vienen trabajando muy bien; hay recorridos permanentes", destacó el funcionario, quien resaltó el "gran trabajo" de las cuadrillas.

Los brigadistas son dirigidos por la Dirección de Incendios a la Vegetación y Emergencias Ambientales, en conjunto con Parques Nacionales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con el apoyo de maquinarias viales y autobombas, a lo que se sumaron tres aviones hidrantes, dos helicópteros con helibalde que ayudan también con el transporte del personal.