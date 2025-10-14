Se normalizó la entrega de patentes para autos 0km: cuánto cuesta la multa por conducir sin ella







Conocé los costos de esta infracción y cómo averiguar si ya está disponible la chapa metálica de tu automotor.

El Ministerio de Justicia anunció la normalización de la entrega de chapas patentes.

El mes pasado, empezó a normalizarse la entrega de chapas patentes de vehículos en todo el territorio nacional. Debido a esto, comenzaron a regir distintas multas relacionadas con ellas, como es el caso de la impuesta por circular sin la misma, que puede costar más de $780.000.

Hasta entonces, muchos automotores utilizaban la patente provisoria, que tiene una vigencia de hasta 60 días. Sin embargo, una vez terminado este plazo, comenzará a regir la infracción por no tener la patente metálica.

Multa por circular sin patente: costos vigentes en octubre 2025 patentes.jpg

El costo por circular sin patente varía según la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires, esta puede valer entre 50 y 100 Unidades Fijas (UF) que son la medida con la que se establecen los valores de las infracciones. Como en PBA una UF equivale a $1.606, la multa tendrá un costo de entre $80.300 y $160.600.

Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la UF tiene un valor de $798.51. Sin embargo, la infracción por conducir sin patente equivale a 1000 UF, por lo que en total se deberían abonar $781.510.

Cómo consultar la disponibilidad de la chapa patente patentes.avif Para poder averiguar si los conductores pueden obtener su chapa metálica, se incorporó un nuevo servicio en la plataforma de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA). Para acceder a este, deberán ingresar a la página del organismo y, en la sección de Trámites Frecuentes, deberán seleccionar “Disponibilidad de Chapas”. Allí, deberán ingresar en dominio de su vehículo para verificar la disponibilidad de la patente.

